Лучше было вообще не ехать на Евро! Сборную России унизил знаменитый чех

Олимпийский чемпион-1980 Вернер Личка заявил, что российская команда на чемпионате Европы показала доисторический футбол, а ее игра против Дании была позорной

Вернер Личка и сборная России / Фото: Reuters

Президент союза футбольных тренеров Чехии, олимпийский чемпион-1980 Вернер Личка назвал Россию худшей командой Евро-2020, а ее игру – позорной.

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"Без базовых принципов игры невозможно надеяться на успех. Это, в первую очередь, умение начать атаку от своих ворот под давлением. Если не можешь сделать это, то лучше вообще не ехать на такие турниры. Затем – перевод мяча в атаку. Правильная реакция на потерю и отбор мяча. Правильное расположение игроков в высоком, среднем и низком блоках"

"Кто на Евро не выполнил базовые принципы и показал доисторическую игру? Турция и Россия. Вторые удивили меня сильнее, потому что после чемпионата мира-2018 я думал, что они на подъеме. У них определенно больший потенциал, чем то, что они показали на Евро. Я понимаю, почему Северная Македония не играет высоко, но что мешает России? Команда позорно действовала в матче с Данией. Внезапно оказалось, что их игры недостаточно, особенно в обороне и при потере мяча"

"Но еще оказалось, что в современный футбол могут играть не только большие державы. Конечно, деньги важны, но даже маленькие страны – Швейцария, Дания, Австрия – могут соответствовать высочайшим стандартам", – цитирует Личку iSport.cz

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Напомним, после провала на Евро-2020 Станислава Черчесова, команда которого вылетела на стадии финиша группового турнира, уволили с поста главного тренера сборной РФ. Преемника для него ищут в интернете.