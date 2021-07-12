Український тренер розчарувався в збірній Росії після Євро

Володимир Шаран не тільки порадів ранньому вильоту команди Станіслава Черчесова з турніру, а й звернув увагу на проблеми збірної України

Володимир Шаран / Фото: AFP

Багато фахівців футболу продовжують ділитися своїми думками про чемпіонат Європи, який завершився минулої ночі перемогою збірної Італії. Дізнайтеся, що найкращим бомбардиром Євро-2020 став Роналду, а автоголів сталося аж 11. Український тренер Володимир Шаран висловив свою думку про виступ нашої команди і російської.

В інтерв'ю сайту FanDay багаторічний наставник Олександрії поіронізував над росіянами:

"Збірна Росії для мене стала найбільшим розчаруванням. Причому, приємним. Настільки багато піару було у неї перед ЧЄ, що аж зашкалювало! Нинішня Росія – настільки слабка команда, що навіть і мови бути не може [про успіхи]. Найбільша в світі країна виявилася найслабшою в футболі. І, найголовніше, що у росіян немає виходу з кризи".

Тим часом італійці поглумилися над англійською піснею після фіналу Євро-2020.

Також колишній гравець київського Динамо поміркував і про українську збірну:

"У нас немає таких топ-футболістів, як в інших збірних. Колективні дії епізодично проводили непогано. Досягає ж успіху той колектив, який чудово готовий фізично, має підбір гравців з високою індивідуальною майстерністю і грає в агресивний футбол. На жаль, у нас мало гравців, здатних досягати високих результатів. Якщо немає в команді виконавців, спроможних індивідуально вирішувати результат поєдинків, то, насамперед, потрібно правильно зіграти в обороні. І хотілося б більше агресії в атаці".

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Дивіться, як збірна Данії розгромила команду Росії: