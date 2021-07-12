Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Український тренер розчарувався в збірній Росії після Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 липня, 12:19
Копіювати лінк
Володимир Шаран не тільки порадів ранньому вильоту команди Станіслава Черчесова з турніру, а й звернув увагу на проблеми збірної України
Володимир Шаран
Володимир Шаран / Фото: AFP

Багато фахівців футболу продовжують ділитися своїми думками про чемпіонат Європи, який завершився минулої ночі перемогою збірної Італії. Дізнайтеся, що найкращим бомбардиром Євро-2020 став Роналду, а автоголів сталося аж 11. Український тренер Володимир Шаран висловив свою думку про виступ нашої команди і російської.

В інтерв'ю сайту FanDay багаторічний наставник Олександрії поіронізував над росіянами:

"Збірна Росії для мене стала найбільшим розчаруванням. Причому, приємним. Настільки багато піару було у неї перед ЧЄ, що аж зашкалювало! Нинішня Росія – настільки слабка команда, що навіть і мови бути не може [про успіхи]. Найбільша в світі країна виявилася найслабшою в футболі. І, найголовніше, що у росіян немає виходу з кризи".

Тим часом італійці поглумилися над англійською піснею після фіналу Євро-2020.

Також колишній гравець київського Динамо поміркував і про українську збірну:

"У нас немає таких топ-футболістів, як в інших збірних. Колективні дії епізодично проводили непогано. Досягає ж успіху той колектив, який чудово готовий фізично, має підбір гравців з високою індивідуальною майстерністю і грає в агресивний футбол.

На жаль, у нас мало гравців, здатних досягати високих результатів. Якщо немає в команді виконавців, спроможних індивідуально вирішувати результат поєдинків, то, насамперед, потрібно правильно зіграти в обороні. І хотілося б більше агресії в атаці".

Читайте також: фінал Євро-2020 встановив рекорд за кількістю глядачів. Скільки фанів відвідало турнір.

Дивіться, як збірна Данії розгромила команду Росії:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти