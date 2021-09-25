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Тренерське чуття принесло Олександрії перемогу над Маріуполем

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 вересня, 16:10
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У матчі 9-го туру Прем'єр-ліги Олександрія обіграла Маріуполь з рахунком 2:1 і вийшла на четверте місце в турнірній таблиці
Олександрія Маріуполь
Олександрія Маріуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

Після розгрому від донецького Шахтаря (0:5) в попередньому турі, команда Остапа Маркевича приїхала в Олександрію за турнірними очками.

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Рахунок в матчі відкрив дебютант Маріуполя Стефан Спіровскі. На 25-й хвилині зустрічі Мишнєв зі штрафного чудовим ударом влучив у поперечину, і після відскоку македонець в падінні головою відправив м'яч у сітку!

Господарі поля відігралися вже через 10 хвилин. Азовці порушили правила на Кирилі Ковальцю і арбітр вказав на одинадцятиметровий. Максим Третьяков пробив точно в лівий кут – 1:1. Для атакуючого півзахисника Олександрії цей гол став третім у сезоні.

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За чотири хвилини до кінця зустрічі спрацювала заміна головного тренера Олександрії. Форвард "городян" Олег Кожушко відгукнувся на передачу від Ковальця і з гострого кута відправив м'яч у ворота Кудрика – 2:1.

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Олександрія набрала три очки і вийшла на четверте місце в турнірній таблиці. Маріуполь терпить сьому поразку в чемпіонаті.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 9-й тур.

Олександрія – Маріуполь – 2:1

Голи: Третьяков (36, пенальті), Кожушко (86) – Спіровскі (25)

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дришлюк (Рибалка, 88), Ковалець, Цуріков, Гринь (Спінеллі, 46), Калюжний, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88)

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Босанчіч, Мампассі, Меліченко (Холод, 84), Чех, Мишнєв, Спіровский (Шостак, 46), Топалов (Драмбаєв, 74), Кащук (Світюха, 46), Кулаков (В'юнник, 74)

Турнірна таблиця

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І
В
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П
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1
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0
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2
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5
3
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7
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Олександрія Олександрія Оле
9
5
2
2
10
7
3
17
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: В П В Н В
5
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
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Забиті 12
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6
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
8
5
1
2
13
8
5
16
Забиті 13
Пропущені 8
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В П
7
Зоря Зоря Зор
8
4
2
2
16
9
7
14
Забиті 16
Пропущені 9
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забиті 8
Пропущені 8
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забиті 5
Пропущені 13
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В П П П
11
Інгулець Інгулець Інг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті 8
Пропущені 14
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В Н
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
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1
3
3
5
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-4
6
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Чорноморець Чорноморець Чор
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забиті 9
Пропущені 21
Різниця -12
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15
Маріуполь Маріуполь Мар
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П В П П
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Львів Львів Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забиті 4
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3
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6
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Зоря
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8
Верес
8
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11
9
Рух
8
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8
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
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7
12
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8
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7
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7
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6
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