Тренерське чуття принесло Олександрії перемогу над Маріуполем

У матчі 9-го туру Прем'єр-ліги Олександрія обіграла Маріуполь з рахунком 2:1 і вийшла на четверте місце в турнірній таблиці
Олександрія Маріуполь / Фото: официальный сайт УПЛ
Після розгрому від донецького Шахтаря (0:5) в попередньому турі, команда Остапа Маркевича приїхала в Олександрію за турнірними очками.
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Рахунок в матчі відкрив дебютант Маріуполя Стефан Спіровскі. На 25-й хвилині зустрічі Мишнєв зі штрафного чудовим ударом влучив у поперечину, і після відскоку македонець в падінні головою відправив м'яч у сітку!
Господарі поля відігралися вже через 10 хвилин. Азовці порушили правила на Кирилі Ковальцю і арбітр вказав на одинадцятиметровий. Максим Третьяков пробив точно в лівий кут – 1:1. Для атакуючого півзахисника Олександрії цей гол став третім у сезоні.
За чотири хвилини до кінця зустрічі спрацювала заміна головного тренера Олександрії. Форвард "городян" Олег Кожушко відгукнувся на передачу від Ковальця і з гострого кута відправив м'яч у ворота Кудрика – 2:1.
Олександрія набрала три очки і вийшла на четверте місце в турнірній таблиці. Маріуполь терпить сьому поразку в чемпіонаті.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-ліга. 9-й тур.
Олександрія – Маріуполь – 2:1
Голи: Третьяков (36, пенальті), Кожушко (86) – Спіровскі (25)
Олександрія: Білик, Мірошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дришлюк (Рибалка, 88), Ковалець, Цуріков, Гринь (Спінеллі, 46), Калюжний, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88)
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Босанчіч, Мампассі, Меліченко (Холод, 84), Чех, Мишнєв, Спіровский (Шостак, 46), Топалов (Драмбаєв, 74), Кащук (Світюха, 46), Кулаков (В'юнник, 74)
Турнірна таблиця
1
8
7
1
0
23
2
21
22
Забиті
23
Пропущені
2
Різниця
21
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
Н
2
8
6
1
1
19
4
15
19
Забиті
19
Пропущені
4
Різниця
15
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
3
9
5
3
1
16
7
9
18
Забиті
16
Пропущені
7
Різниця
9
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
4
9
5
2
2
10
7
3
17
Забиті
10
Пропущені
7
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
П
В
Н
В
5
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
6
8
5
1
2
13
8
5
16
Забиті
13
Пропущені
8
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
П
7
8
4
2
2
16
9
7
14
Забиті
16
Пропущені
9
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
Н
8
8
3
2
3
8
8
0
11
Забиті
8
Пропущені
8
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
Н
10
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забиті
5
Пропущені
13
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
П
11
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті
8
Пропущені
14
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
Н
12
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
П
П
13
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забиті
5
Пропущені
9
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
Н
14
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забиті
9
Пропущені
21
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
В
15
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забиті
12
Пропущені
23
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
П
16
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забиті
4
Пропущені
13
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
П
П
Н