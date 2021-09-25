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Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
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Шахтер --
Верес --
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Рух --
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Минай --
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Десна --
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Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
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Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
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3 октября 17:00
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Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Брюгге --
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Ливерпуль --
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Тренерское чутье принесло Александрии победу над Мариуполем

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 сентября, 16:10
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В матче 9-го тура Премьер-лиги Александрия обыграла Мариуполь со счетом 2:1 и вышла на четвертое место в турнирной таблице
Александрия Мариуполь
Александрия Мариуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

После разгрома от донецкого Шахтера (0:5) в предыдущем туре, команда Остапа Маркевича приехала в Александрию за турнирными очками.

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Счет в матче открыл дебютант Мариуполя Стефан Спировски. На 25-й минуте встречи Мишнев со штрафного великолепным ударом попал в перекладину, и после отскока македонец в падении головой отправил мяч в сетку!

Хозяева поля отыгрались уже спустя 10 минут. Азовцы нарушили правила на Кирилле Ковальце и арбитр указал на одиннадцатиметровый. Максим Третьяков пробил точно в левый угол – 1:1. Для атакующего полузащитника Александрии этот гол стал третьим в сезоне.

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За четыре минуты до конца встречи сработала замена главного тренера Александрии. Форвард "горожан" Олег Кожушко откликнулся на передачу от Ковальца и с острого угла отправил мяч в ворота Кудрика – 2:1.

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Александрия набрала три очка и вышла на четвертое место в турнирной таблице. Мариуполь терпит седьмое поражение в чемпионате.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

Александрия – Мариуполь – 2:1

Голы: Третьяков (36, пенальти), Кожушко (86) – Спировски (25)

Александрия: Билык, Мирошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дрышлюк (Рыбалка, 88), Ковалец, Цуриков, Гринь (Спинелли, 46), Калюжный, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88)

Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко (Холод, 84), Чех, Мишнев, Спировский (Шостак, 46), Топалов (Драмбаев, 74), Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 74)

Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые 23
Пропущеные 2
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые 19
Пропущеные 4
Разница 15
Результаты последних матчей: В В Н В В
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9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Александрия Александрия Але
9
5
2
2
10
7
3
17
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
5
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П В
6
Днепр-1 Днепр-1 Дне
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В П
7
Заря Заря Зар
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые 8
Пропущеные 8
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
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11
Ингулец Ингулец Инг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
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12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
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Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П
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Минай Минай Мин
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1
3
3
5
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-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
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8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
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15
Мариуполь Мариуполь Мар
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: П П В П П
16
Львов Львов Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые 4
Пропущеные 13
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О
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Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Днепр-1
8
13:8
16
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
9
12:23
4
16
Львов
8
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