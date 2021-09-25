Тренерское чутье принесло Александрии победу над Мариуполем

В матче 9-го тура Премьер-лиги Александрия обыграла Мариуполь со счетом 2:1 и вышла на четвертое место в турнирной таблице
Александрия Мариуполь / Фото: официальный сайт УПЛ
После разгрома от донецкого Шахтера (0:5) в предыдущем туре, команда Остапа Маркевича приехала в Александрию за турнирными очками.
Читайте также: Расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины
Счет в матче открыл дебютант Мариуполя Стефан Спировски. На 25-й минуте встречи Мишнев со штрафного великолепным ударом попал в перекладину, и после отскока македонец в падении головой отправил мяч в сетку!
Хозяева поля отыгрались уже спустя 10 минут. Азовцы нарушили правила на Кирилле Ковальце и арбитр указал на одиннадцатиметровый. Максим Третьяков пробил точно в левый угол – 1:1. Для атакующего полузащитника Александрии этот гол стал третьим в сезоне.
За четыре минуты до конца встречи сработала замена главного тренера Александрии. Форвард "горожан" Олег Кожушко откликнулся на передачу от Ковальца и с острого угла отправил мяч в ворота Кудрика – 2:1.
Александрия набрала три очка и вышла на четвертое место в турнирной таблице. Мариуполь терпит седьмое поражение в чемпионате.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
Александрия – Мариуполь – 2:1
Голы: Третьяков (36, пенальти), Кожушко (86) – Спировски (25)
Александрия: Билык, Мирошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дрышлюк (Рыбалка, 88), Ковалец, Цуриков, Гринь (Спинелли, 46), Калюжный, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88)
Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко (Холод, 84), Чех, Мишнев, Спировский (Шостак, 46), Топалов (Драмбаев, 74), Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 74)
Турнирная таблица
1
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые
23
Пропущеные
2
Разница
21
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
Н
2
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые
19
Пропущеные
4
Разница
15
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
3
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые
16
Пропущеные
7
Разница
9
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
В
4
9
5
2
2
10
7
3
17
Забитые
10
Пропущеные
7
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
П
В
Н
В
5
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые
12
Пропущеные
12
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
В
6
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые
13
Пропущеные
8
Разница
5
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
П
7
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые
16
Пропущеные
9
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
8
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые
8
Пропущеные
8
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
Н
10
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые
5
Пропущеные
13
Разница
-8
Результаты последних матчей:
П
В
П
П
П
11
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые
8
Пропущеные
14
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
Н
12
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
П
П
13
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые
5
Пропущеные
9
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
Н
П
Н
14
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые
9
Пропущеные
21
Разница
-12
Результаты последних матчей:
П
Н
Н
П
В
15
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забитые
12
Пропущеные
23
Разница
-11
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
П
16
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые
4
Пропущеные
13
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
П
П
Н