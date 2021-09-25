Тренерское чутье принесло Александрии победу над Мариуполем

В матче 9-го тура Премьер-лиги Александрия обыграла Мариуполь со счетом 2:1 и вышла на четвертое место в турнирной таблице

Александрия Мариуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

После разгрома от донецкого Шахтера (0:5) в предыдущем туре, команда Остапа Маркевича приехала в Александрию за турнирными очками.

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Счет в матче открыл дебютант Мариуполя Стефан Спировски. На 25-й минуте встречи Мишнев со штрафного великолепным ударом попал в перекладину, и после отскока македонец в падении головой отправил мяч в сетку!

Хозяева поля отыгрались уже спустя 10 минут. Азовцы нарушили правила на Кирилле Ковальце и арбитр указал на одиннадцатиметровый. Максим Третьяков пробил точно в левый угол – 1:1. Для атакующего полузащитника Александрии этот гол стал третьим в сезоне.

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За четыре минуты до конца встречи сработала замена главного тренера Александрии. Форвард "горожан" Олег Кожушко откликнулся на передачу от Ковальца и с острого угла отправил мяч в ворота Кудрика – 2:1.

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Александрия набрала три очка и вышла на четвертое место в турнирной таблице. Мариуполь терпит седьмое поражение в чемпионате.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

Александрия – Мариуполь – 2:1

Голы: Третьяков (36, пенальти), Кожушко (86) – Спировски (25)

Александрия: Билык, Мирошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дрышлюк (Рыбалка, 88), Ковалец, Цуриков, Гринь (Спинелли, 46), Калюжный, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88)

Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко (Холод, 84), Чех, Мишнев, Спировский (Шостак, 46), Топалов (Драмбаев, 74), Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 74)

Турнирная таблица