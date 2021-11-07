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Українець підвівся після нокдауну і завоював чемпіонський пояс

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 листопада, 13:55
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Український боксер Арам Фаніян завоював титул інтернаціонального чемпіона IBO у першій напівсередній вазі, перемігши суддівським рішенням суперника з Німеччини Тімо Шварцкопфа
Арам Фаніян завоював титул інтернаціонального чемпіона
Арам Фаніян завоював титул інтернаціонального чемпіона / Фото: Instagram

У другому раунді Фаніян відправив суперника в нокдаун, проте той швидко відновився і зміг продовжити бій, а в дев'ятій трихвилинці німець віддав борг, хоча Арам і не погоджувався з рефері.

Проте судді одностайним рішенням суддів віддали перемогу українцю – 95:93, 96:93, 97:92.

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Арам Фаніян народився у Броварах. Двічі ставав чемпіоном країни з аматорського боксу, а дебют у профі відбувся 15 листопада 2014 року.

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На його рахунку тепер 21 перемога та одна поразка у профі. Раніше Фаніян володів титулом WBO Oriental у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Нагадаємо, напередодні українець Юрій Захареєв став чемпіоном світу з боксу, розбивши у фіналі росіянина Для України це перше золото чемпіонату світу серед аматорів із 2017 року.

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Василь Ломаченко вже привітав боксера, який побив його рекорд. Легендарний боксер привітав Юрія Захарєєва із золотом чемпіонату світу та побажав виграти Олімпійські ігри.

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