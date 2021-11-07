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Украинец встал после нокдауна и завоевал чемпионский пояс

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 ноября, 13:55
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Украинский боксер Арам Фаниян завоевал титул интернационального чемпиона IBO в первом полусреднем весе, победив судейским решением соперника из Германии Тимо Шварцкопфа
Арам Фаниян завоевал титул интернационального чемпиона
Арам Фаниян завоевал титул интернационального чемпиона / Фото: Instagram

Во втором раунде Фаниян отправил соперника в нокдаун, однако тот быстро восстановился и смог продолжить бой, а в девятой трехминутке немец отдал должок, хотя Арам и не был согласен с рефери.

Тем не менее, судьи единогласным решением судей отдали победу украинцу – 95:93, 96:93, 97:92.

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Арам Фаниян родился в Броварах. Дважды становился чемпионом страны по любительскому боксу, а дебют в профи состоялся 15 ноября 2014 года.

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На его счету теперь 21 победа и одно поражение в профи. Ранее Фаниян владел титулом WBO Oriental в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Напомним, накануне украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, разбив в финале россиянина. Для Украины это первое золото чемпионата мира среди любителей с 2017 года.

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Василий Ломаченко уже поздравил боксера, который побил его рекорд. Легендарный боксер поздравил Юрия Захареева с золотом чемпионата мира и пожелал выиграть Олимпийские игры.

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