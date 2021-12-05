Ломаченку приготуватися! У Лас-Вегасі визначився ще один суперник для Васі

У ніч на 5 грудня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі відбувся вечір профі-боксу від Едді Гірна. У головній події зустрілися чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні (26–0, 15 KO) зі США та мексиканець Джозеф Діас (32–1–1, 15 KO).
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Here comes The Champ! #HaneyDiazJr pic.twitter.com/DgLCEUthtb- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 5, 2021
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Діас активно розпочав поєдинок та зумів забрати пару раундів. Але чинний чемпіон не збирався віддавати бій та перехопив ініціативу.
@georgekambosos розмови після першого кроку... #HaneyDiazJr pic.twitter.com/WWwf6pS2gc- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 5, 2021
Наприкінці поєдинку мексиканець знову додав і мало не вразив Хейні, але той зумів вистояти до кінця 12-го раунду.
Trading shots to end the round #HaneyDiazJr pic.twitter.com/4LxsDxWV6i- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 5, 2021
За результатами 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Девіну Хейні – 116:112, 117:111, 117:111.
All respect between Devin Haney and JoJo Diaz after the fight #HaneyDiazJr pic.twitter.com/bnpMkeWwD4- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 5, 2021
23-річний Девін Хейні вчетверте захищав пояс чемпіона світу за версією WBC. Тепер американець може стати наступним суперником українського боксера Василя Ломаченка.
Хоча сам Вася мріє зустрітися з Джорджем Камбососом, який володіє поясами WBA, WBC Franchise, IBF та IBO у легкій вазі. Але для початку йому потрібно здолати Річарда Коммі 11 грудня.