Ломаченку приготуватися! У Лас-Вегасі визначився ще один суперник для Васі

У ніч на 5 грудня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі відбувся вечір профі-боксу від Едді Гірна. У головній події зустрілися чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні (26–0, 15 KO) зі США та мексиканець Джозеф Діас (32–1–1, 15 KO).

Here comes The Champ! #HaneyDiazJr pic.twitter.com/DgLCEUthtb

Діас активно розпочав поєдинок та зумів забрати пару раундів. Але чинний чемпіон не збирався віддавати бій та перехопив ініціативу.

Наприкінці поєдинку мексиканець знову додав і мало не вразив Хейні, але той зумів вистояти до кінця 12-го раунду.

Trading shots to end the round #HaneyDiazJr pic.twitter.com/4LxsDxWV6i

За результатами 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Девіну Хейні – 116:112, 117:111, 117:111.

All respect between Devin Haney and JoJo Diaz after the fight #HaneyDiazJr pic.twitter.com/bnpMkeWwD4