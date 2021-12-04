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Усик палить із рушниці від Ломаченка і лякає до смерті (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 грудня, 21:20
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У Олександра Усика вкрай неоднозначні стосунки зі зброєю – підписники не в захваті від такого захоплення боксера
Усик з рушницею від Ломаченка
Усик з рушницею від Ломаченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки вирішується, з Ентоні Джошуа чи з Тайсоном Ф'юрі битиметься навесні Олександр Усик, у Мережі з'явилося відео, як український боксер пішов на полювання.

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Усик заряджає рушницю, стріляє – мимо. При цьому на відео видно лося, що пробігає в лісових угіддях.

Користувачі соцмереж сприйняли такий контент за участю Усика неоднозначно.

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  • Відстріл Джошуа!
  • Краще – по банкам
  • Одне питання – навіщо? – пишуть у коментарях небайдужі.

Нагадаємо, на початку року ми писали про те, як рушниця Усика самовільно вистрілила на полюванні: мало не вбив напарника.

Тоді Усик стріляв по качці, але зрозумів, що та полетіла, і опустив рушницю. А вона вистрілила знову – самовільно. На щастя, минулося, хоч самого Усика, склалося враження, від переляку пересмикнуло.

"Пальці мало не розвернулися в інший бік! Точно не читав правила поводження зі зброєю! Якби качка летіла в інший бік, ти застрелив би напарника!" – дорікали тоді Усику фоловери

Момент із самовільним пострілом – на 4:00

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До речі, Усик зізнається: "Ось, береточка у мене. Beretta – це мені кум мій (Василь Ломаченко) подарував на 30-річчя. Ось я її й використовую. Щоправда, вона дуже мало робила пострілів. Більше стояла у сейфі. Але приємно з нею ходити".

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