Друг Усика пропав на війні! Дружина боксера просить про допомогу

Дружина Олександра Усика звернулася до своїх підписників у соцмережах допомогти з інформацією про їхнього товариша, який зник у Ворзелі

Товариш Усика не виходив на зв'язок з перших днів війни / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Катерина Усик опублікувала пост у соцмережах, у якому попросила допомогти у пошуках друга сім'ї. Раніше Катерина розповіла, як зливали Крим.

"Не втрачаємо надії, шукаємо друга!!! Звати Олександр. Раптом хто бачив! Зник у Ворзелі ще в перші дні війни. Дуже хочеться вірити, що він живий!", – написала Катерина.

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