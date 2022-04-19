Друг Усика пропав на війні! Дружина боксера просить про допомогу

Катерина Усик опублікувала пост у соцмережах, у якому попросила допомогти у пошуках друга сім'ї. Раніше Катерина розповіла, як зливали Крим.
"Не втрачаємо надії, шукаємо друга!!! Звати Олександр. Раптом хто бачив! Зник у Ворзелі ще в перші дні війни. Дуже хочеться вірити, що він живий!", – написала Катерина.
Що ще постить у Instagram Катерина Усик
- Дівчина пояснила, чому Олександр не міг назвати "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозицію Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Розповіла, що наступним потрапить під заборону в Росії.
- Повідомила, коли Василь Ломаченко проведе наступний бій.
- І показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.