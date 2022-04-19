Друг Усика пропал на войне! Супруга боксера просит о помощи

Екатерина Усик опубликовала пост в соцсетях, в котором попросила помочь в поисках друга семьи. Ранее Екатерина рассказала, как сливали Крым.
"Не теряем надежды, ищем друга!!! Зовут Александр. Вдруг кто видел! Пропал в Ворзеле еще в первые дни войны. Очень хочется верить, что он жив!", – написала Екатерина.
Что еще постит в Instagram Екатерина Усик
- Девушка объяснила, почему Александр не мог назвать "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Рассказала, что следующим попадет под запрет в России.
- Сообщила, когда Василий Ломаченко проведет следующий бой.
- И показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.