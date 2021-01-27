Українка Анастасія Меркушина – віцечемпіонка Європи з біатлону!

П'яте місце посіла Ірина Варвинець, яка повернулася після декрету

Українка Анастасія Меркушина стала віцечемпіонкою Європи з біатлону. Сьогодні під час індивідуальної гонки в Душники-Здруй 26-річна українка закрила всі 20 мішеней і фінішувала другою, програвши лише 2,9 секунди досвідченій полячці Моніці Гойніш. Раніше Юлія Джима стала другою на Кубку світу в Італії і принесла Україні першу медаль сезону.

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Меркушина пропустила перші три етапи Кубка світу в цьому сезоні, займаючись окремо під керівництвом свого батька. Потім її вирішили подивитися в справі в Австрії, але повернули в Кубок IBU набирати форму.

Анастасія Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Бронзовою призеркою гонки стала росіянка Лариса Кукліна, яка стабільно виступає на Кубку світу. А п'яте місце з нулями зайняла Ірина Петренко – до заміжжя Варвинець, яка повернулася після декретної відпустки.

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Чоловіча індивідуальна гонка почнеться сьогодні о 15:15 за київським часом. Українці отримали такі стартові номери: 3. Артем Прима, 31. Богдан Цимбал, 50. Артем Тищенко, 55. Руслан Ткаленко, 96. Тарас Лесюк, 135. Руслан Бригадир.

Зазначимо, що для тренерського штабу збірної України чемпіонат Європи – можливість доукомплектувати команду на чемпіонат світу-2021, який відбудеться з 10 по 21 лютого у словенській Поклюці.

Раніше ми писали, що жіноча збірна України стала восьмою в естафеті в Антгольці.

Відео: Сьогодні

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