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Українка Анастасія Меркушина – віцечемпіонка Європи з біатлону!

27 січня, 13:50

Олена Павлова Олена Павлова

П'яте місце посіла Ірина Варвинець, яка повернулася після декрету

Українка Анастасія Меркушина стала віцечемпіонкою Європи з біатлону. Сьогодні під час індивідуальної гонки в Душники-Здруй 26-річна українка закрила всі 20 мішеней і фінішувала другою, програвши лише 2,9 секунди досвідченій полячці Моніці Гойніш. Раніше Юлія Джима стала другою на Кубку світу в Італії і принесла Україні першу медаль сезону.

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Меркушина пропустила перші три етапи Кубка світу в цьому сезоні, займаючись окремо під керівництвом свого батька. Потім її вирішили подивитися в справі в Австрії, але повернули в Кубок IBU набирати форму.

Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Бронзовою призеркою гонки стала росіянка Лариса Кукліна, яка стабільно виступає на Кубку світу. А п'яте місце з нулями зайняла Ірина Петренко – до заміжжя Варвинець, яка повернулася після декретної відпустки.

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Читайте також: Україна на чемпіонаті Європи з біатлону: хто сьогодні стартує, де дивитися і навіщо поїхали

Чоловіча індивідуальна гонка почнеться сьогодні о 15:15 за київським часом. Українці отримали такі стартові номери: 3. Артем Прима, 31. Богдан Цимбал, 50. Артем Тищенко, 55. Руслан Ткаленко, 96. Тарас Лесюк, 135. Руслан Бригадир.

Зазначимо, що для тренерського штабу збірної України чемпіонат Європи – можливість доукомплектувати команду на чемпіонат світу-2021, який відбудеться з 10 по 21 лютого у словенській Поклюці.

Раніше ми писали, що жіноча збірна України стала восьмою в естафеті в Антгольці.

Відео: Сьогодні

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збірна України з біатлону Ірина Варвинець Анастасія Меркушина чемпіонат Європи з біатлону
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