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Украинка Анастасия Меркушина – вице-чемпионка Европы по биатлону!

27 января, 13:50

Елена Павлова Елена Павлова

Пятое место заняла вернувшаяся после декрета Ирина Варвинец

Украинка Анастасия Меркушина стала вице-чемпионкой Европы по биатлону. Сегодня во время индивидуальной гонки в Душники-Здруй 26-летняя украинка закрыла все 20 мишеней и финишировала второй, проиграв лишь 2,9 секунды опытной полячке Монике Хойниш. Ранее Юлия Джима стала второй на Кубке мира в Италиии принесла Украине первую медаль сезона.

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Меркушина пропустила первые три этапа Кубка мира в этом сезоне, занимаясь отдельно под руководством своего отца. Затем ее решили посмотреть в деле в Австрии, но вернули в Кубок IBU набирать форму.

Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Бронзовой призеркой гонки стала россиянка Лариса Куклина, стабильно выступающая на Кубке мира. А пятое место с нулями заняла Ирина Петренко – до замужества Варвинец, которая вернулась после декретного отпуска.

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Мужская индивидуальная гонка начнется сегодня в 15:15 по киевскому времени. Украинцы получили такие стартовые номера: 3. Артем Прима, 31. Богдан Цымбал, 50. Артем Тищенко, 55. Руслан Ткаленко, 96. Тарас Лесюк, 135. Руслан Бригадир.

Отметим, что для тренерского штаба сборной Украины чемпионат Европы – возможность доукомплектовать команду на чемпионат мира-2021, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее мы писали, что женская сборная Украины стала восьмой в эстафете в Антхольце.

Видео: Сегодня

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сборная Украины по биатлону Ирина Варвинец Анастасия Меркушина чемпионат Европы по биатлону
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