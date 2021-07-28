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Олимпиада 2020 в Токио

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Наших лучников в Токио не осталось: Марченко выбила чемпионку мира и дала бой еще одной

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 июля, 14:40
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Украинские лучники завершили выступления на Олимпийских играх в Токио. Наша страна была представлена в индивидуалке тремя спортсменами, но все они вылетели в один день
Вероника Марченко дала бой чемпионкам мира
Вероника Марченко дала бой чемпионкам мира / Фото: Reuters

Первым Олимпиаду покинул Алексей Гунбин, проигравший представителю Индии Тарундипу Раи, хотя по ходу матча вел в счете.

Затем на стрельбище вышли девушки. Анастасия Павлова дала бой Дженнифер Мучино-Фернандес, но в итоге уступила 4:6.

А вот Вероника Марченко в 1/32 финала сумела сотворить сенсацию. Украинка обыграла двукратную чемпионку мира и бронзовую призерку Олимпиады-2016 Лэй Цяньин из Тайбэя.

При этом, украинка проиграла два первых сета, но затем сумела переломить ход поединка и выдать три десятки в решающий момент.

Однако в 1/16 финала жребий подкинул Веронике еще более грозную соперницу – трехкратную чемпионку мира и чемпионку Токио-2020 в командном соревновании Кан Чхэ Ен из Кореи.

В тренде

Кореянка сразу захватила инициативу и дала слабину лишь в третьем сете, но в следующем все расставила по своим местам.

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио вы можете найти в нашем специальном материале.

Кроме этого, на нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица с наградами обновляется после каждой медали.

Еще на нашем сайте есть расписание Олимпиады-2020 по дням. В графике отдельно выделены медальные старты.

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