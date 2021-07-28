Наших лучников в Токио не осталось: Марченко выбила чемпионку мира и дала бой еще одной

Первым Олимпиаду покинул Алексей Гунбин, проигравший представителю Индии Тарундипу Раи, хотя по ходу матча вел в счете.
Затем на стрельбище вышли девушки. Анастасия Павлова дала бой Дженнифер Мучино-Фернандес, но в итоге уступила 4:6.
А вот Вероника Марченко в 1/32 финала сумела сотворить сенсацию. Украинка обыграла двукратную чемпионку мира и бронзовую призерку Олимпиады-2016 Лэй Цяньин из Тайбэя.
При этом, украинка проиграла два первых сета, но затем сумела переломить ход поединка и выдать три десятки в решающий момент.
Однако в 1/16 финала жребий подкинул Веронике еще более грозную соперницу – трехкратную чемпионку мира и чемпионку Токио-2020 в командном соревновании Кан Чхэ Ен из Кореи.
Кореянка сразу захватила инициативу и дала слабину лишь в третьем сете, но в следующем все расставила по своим местам.
Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио вы можете найти в нашем специальном материале.
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