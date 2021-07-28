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Олімпіада 2020 в Токіо

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Наших лучників в Токіо не залишилося: Марченко вибила чемпіонку світу і дала бій ще одній

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 липня, 14:40
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Українські лучники завершили виступи на Олімпійських іграх в Токіо. Наша країна була представлена в індивідуалці трьома спортсменами, але всі вони вилетіли в один день
Вероніка Марченко дала бій чемпіонкам світу
Вероніка Марченко дала бій чемпіонкам світу / Фото: Reuters

Першим Олімпіаду покинув Олексій Гунбін, який програв представнику Індії Тарундіпу Раї, хоча по ходу матчу вів у рахунку.

Потім на стрільбище вийшли дівчата. Анастасія Павлова дала бій Дженніфер Мучіно-Фернандес, але в підсумку поступилася 4:6.

А ось Вероніка Марченко в 1/32 фіналу зуміла створити сенсацію. Українка обіграла дворазову чемпіонку світу та бронзову призерку Олімпіади-2016 Лей Цяньін з Тайбея.

При цьому, українка програла два перші сети, але потім зуміла переломити хід поєдинку і видати три десятки в вирішальний момент.

Однак в 1/16 фіналу жереб підкинув Вероніці ще більш грізну суперницю – триразову чемпіонку світу і чемпіонку Токіо-2020 в командному змаганні Кан Чхе Ен з Кореї.

В тренді

Кореянка відразу захопила ініціативу і дала слабину лише в третьому сеті, але в наступному все розставила по своїх місцях.

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо ви можете знайти в нашому спеціальному матеріалі.

Крім цього, на нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця з нагородами оновлюється після кожної медалі.

Ще на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені медальні старти.

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flag Китай КитайCN
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flag США СШАUS
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30
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flag ОКР ОКРROC
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8
5
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flag Австралія АвстраліяAU
6
1
9
16
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
2
5
10
9
flag Франція ФранціяFR
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2
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8
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2
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