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Универсиаду-2021 перенесли на год: надеются, что пандемия уйдет

2 апреля, 18:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Китай примет два масштабных соревнования в 2022 году

Сегодня Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила, что Всемирные студенческие игры в Чэнду-2021 перенесены с августа 2021 года на 2022 год из-за глобальной ситуации с COVID-19 и ограничений на международные поездки. Новая дата проведения турнира станет известна позже, сообщается на официальном сайте организации.

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В официальном заявлении FISU выражает надежду, что вероятное улучшение ситуации в области общественного здравоохранения в следующем году позволит провести соревнования на должном уровне.

Отметим, что в 2022 в Китае также пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине. Ранее мы писали, что Китай готов вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио и Пекине. МОК поддержал инициативу и готов оплатить вакцину.

Также мы писали, что для участия в Олимпиаде российским легкоатлетам придется отказаться от родины. В Токио пустят не более 10 атлетов с нейтральным статусом.

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Универсиада

Источник: Сегодня|Спорт

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