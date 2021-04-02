Універсіаду-2021 перенесли на рік: сподіваються, що пандемія піде

Китай прийме два масштабних змагання у 2022 році

Сьогодні Міжнародна федерація студентського спорту (FISU) оголосила, що Всесвітні студентські ігри в Ченду-2021 перенесено з серпня 2021 року на 2022 рік через глобальної ситуації з COVID-19 і обмежень на міжнародні поїздки. Нова дата проведення турніру стане відома пізніше, повідомляється на офіційному сайті організації.

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В офіційній заяві FISU висловлює надію, що ймовірне поліпшення ситуації у сфері охорони здоров'я в наступному році дозволить провести змагання на належному рівні.

Відзначимо, що в 2022 в Китаї також пройдуть зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Раніше ми писали, що Китай готовий вакцинувати всіх учасників Олімпіади в Токіо та Пекіні. МОК підтримав ініціативу і готовий оплатити вакцину.

Також ми писали, що для участі в Олімпіаді російським легкоатлетам доведеться відмовитися від батьківщини. У Токіо пустять не більше 10 атлетів з нейтральним статусом.

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