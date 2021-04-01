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Для участия в Олимпиаде российским легкоатлетам придется отказаться от родины

1 апреля, 17:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Токио пустят не более 10 атлетов с нейтральным статусом

Российские легкоатлеты все же смогут выступить на Олимпийских играх в Токио, но только в нейтральном статусе. Для этого всем желающим участвовать в Олимпиаде-2020 нужно подать заявку на получение нейтрального статуса во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию.

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Далее кандидаты на поездку в Токио должны будут сдать три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала соревнований. Заявки принимаются до 7 июня, сообщается на официальном сайте World Athletics. К Олимпиаде допустят не более 10 спортсменов.

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Напомним, что за недавние махинации с допингом в Московской лаборатории Россия была отстранена от всех международных соревнований до конца 2022 года.

Добавим, что на Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв. А вместо флага будут использовать обрезанную эмблему Олимпийского комитета.

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легкая атлетика Олимпиада-2020 российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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