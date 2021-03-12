Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Китай готов вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио и Пекине

12 марта, 11:02

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

МОК поддержал инициативу и готов оплатить вакцину

Китай предложил выпустить дополнительную партию вакцин от коронавируса для участников Олимпиад 2021 и 2022 годов. Об этом сообщил президент международного олимпийского комитета Томас Бах. Недавно Баха переизбрали главой МОК.

Реклама

"МОК получил предложение от оргкомитета Игр-2022, которое заключается в том, чтобы сделать дополнительное количество вакцин, которые могут быть использованы для обеих Олимпиад – в Токио и Пекине", – рассказал Бах.

По его словам, процедура будет осуществлена через международные федерации или напрямую со странами, которые признали китайские вакцины.

"МОК заплатит за эти дополнительные дозы вакцин, причем не только для олимпийских, но и паралимпийских команд. Вдобавок к этому МОК заплатит еще за каждые две дозы, чтобы обеспечить ими представителей принимающих стран, которые в этом нуждаются", – подчеркнул президент МОК.

Читайте также: Год до зимней Олимпиады-2022 в Пекине: как Китай строит арены и что ждет Украину

В тренде
Израиль против стадиона Шухевича в Тернополе: реакция украинского МИД
Реклама

Напомним, сроки летней Олимпиады в Токио сместили на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Если спортсмены пройдут вакцинацию, то МОК может отменить свои жесткие ограничения для атлетов в Токио. Сейчас они такие:

  • Спортсмены должны будут использовать мобильное приложение, при помощи которого будут отправлять отчеты о состоянии своего здоровья. Эта информация будет передаваться местным органам здравоохранения.
  • В олимпийской деревне атлеты должны будут максимально избегать физического контакта с окружающими, а также соблюдать дистанцию в два метра.
  • Атлетам запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.
  • За две недели до поездки в Токио спортсмены должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Олимпийские игры вакцина олимпиада-2022 МОК Олимпиада-2020

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пришло время покончить с США. Я аплодирую террористам": огненные цитаты лучшего шахматиста мираДругие
Смертельный укол в голову: как украинскую звезду убили на чемпионате мира
Смертельный укол в голову: как украинскую звезду убили на чемпионате мираДругие
Вот это
Вот это "блюдо"! Cпортсменка "подала" себя на стол полностью голойДругие
"Секунда несдержанности": Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗОДругие
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Тело богини и побитые ноги: самая красивая пловчиха мира любит фото в белье и без него
Тело богини и побитые ноги: самая красивая пловчиха мира любит фото в белье и без негоДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять