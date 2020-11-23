Открыть чемпионат "художниц" в Киеве доверили известным телеведущим

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич проведут две церемонии ЧЕ-2020 по художественной гимнастике

Уже совсем скоро – с 26 по 29 ноября – в киевском Дворце спорта пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Полторы сотни спортсменок из 27 стран разыграют 8 комплектов наград. А сегодня стало известно, что телеведущие канала "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич будут ведущими церемоний открытия и закрытия чемпионата.

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/ Фото: пресс-служба

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Напомним, были опасения, что турнир отменят из-за пандемии, но его удалось спасти. "Девушки разрушают страх, который поселился из-за коронавируса", – отметил президент Украинской федерации гимнастики Александр Сухомлин.

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Чемпионат Европы по художественной гимнастике возвращается в Киев спустя 16 лет. Правда, соревнования пройдут при пустых трибунах и на них не будет разыграна олимпийская лицензия на Игры-2020, как планировалось раньше. Отметим, что гимн для чемпионата Европы в Киеве написал Потап, а исполнила его Мишель Андраде.

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Последний раз киевский Дворец спорта принимал континентальное первенство в 2004 году. Тогда наша национальная сборная усилиями Анны Бессоновой, Натальи Годунко, Тамары Ерофеевой завоевала серебряные награды в командных и индивидуальных соревнованиях.

Через 16 лет в украинской команде возлагают надежды уже на других звезд. Прежде всего – на Владу Никольченко и Викторию Оноприенко. А вот мировой и европейский лидер последних лет, сборная России, соревнования в Киеве пропускает.

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