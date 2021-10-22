Нескучный гороскоп на 22 октября: Овны узнают много нового, а Раки попадут в завал

Сегодня нас всех ожидает поток аналитической критики по результатам третьего тура Еврокубков-2021, что позволит многим поразмышлять на тему, что мяч, как ни крути, круглый. А футбольное поле не картофельное.
ОВЕН. 21 марта – 20 апреля
Вы будете исключительно внимательны к тем, кто вам близок. Случайно-ли, или благодаря вашей врожденной интуиции, вы узнаете многие звездные секреты.
Например, что на Олимпийском стадионе в Киеве местные динамовцы всегда стараются выбрать ту половину поля, чтобы во втором тайме атаковать соперника на Бессарабские ворота.
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ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая
Сегодняшний день для вас – это время созерцаний и размышлений. Упущенные возможности и нереализованные планы покажутся вам достаточно незначительными, или даже мелкими по сравнению с тем, что откроется в вашей жизни совершенно неожиданно.
Как для сборной Дании по футболу 1992 года, когда команда отправилась на Евро вместо выбывшей по политическим соображением Югославии, и датчане, сокрушив всех топов, стали чемпионами.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня
Важный день! Чтобы получить максимум удовольствия в любви и успех на работе, вам следует прислушаться к тому, что предлагают вам звезды.
Сегодня вы убедитесь: советы звездного тренера еще как помогут в жизни!
РАК. 22 июня – 22 июля
Сегодня Ракам весь день суждено выбираться из завалов рабочей рутины. Возможно, придет понимание того, что поначалу неяркий результат тоже приносит успех.
Как сборной Украины на прошлом Евро – всего один выигрыш в группе, а дошли до четвертьфинала!
ЛЕВ. 23 июля – 23 августа
Звезды рекомендуют: сделай перерыв! Это позволит насладиться моментами близости, пережитыми с вашим партнером.
Астральная ситуация напоминает, что даже футболисты с миллионными гонорарами уходят с поля после первого тайма. Им, как и вам, необходимо утолить жажду в погоне за респектабельной и комфортной жизнью.
ДЕВА. 24 августа – 22 сентября
Глупая присказка "пятница – развратница" сегодня не про вас. Благоприятный день махнуть на каток в ближайшем парке, но лед растаял еще прошлой весной.
Вспомнив, что спорт высоких достижений это все-таки про вас, можно насладиться просмотром матчей баскетбольной Евролиги – будет интересно!
ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября
Сегодня – никаких колебаний! Сегодня день интересных событий. Ваша любознательная натура подвигнет вас исследовать новые границы и начать поиск новых форм реализации возможностей.
Как это позволил себе Паненка с 11-ти метров в финале Евро-76.
СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября
Сегодня звезды будут поощрять диалог с сослуживцами. Не стоит напрягаться на работе, можно поговорить, и в беседах рабочее время пролетит быстро. День укрепит и без того стойкую уверенность – вы очаровательны!
А вечером вас ждут счастливые моменты, например, повтор футбольных матчей Лиги Чемпионов.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря
Ваши отношения с партнером базируются на его понимании ваших потребностей. Сегодня самое время заявить о вашем давнем желании заняться спортом высоких достижений.
Например, покататься на "банане" в южных морях.
КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января
Вечером звезды подарят вам хорошее настроение и возможности для развлечений. Вечеринка удастся на славу! Звезды предрекают вам интересную встречу с умным собеседником и дискуссию.
Например, почему украинские клубы набрали такой мизер очков после трех туров Лиги чемпионов.
ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля
Сегодня день общения с родными в тесном семейном кругу. Луна сегодня в Тельце, светило подарит вам свое внимание, а Плутон уверенность и удовлетворение от всего, что сегодня вас ожидает.
РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта
Присущие Рыбам благоразумие и серьезность – достаточно весомая компания, которая с вами всегда.
Потому и ставки на результаты матчей Бундеслиги, что пройдут в ближайшие выходные, станут для вас успешны и результативны. Звезды советуют не колебаться!