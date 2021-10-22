Нескучный гороскоп на 22 октября: Овны узнают много нового, а Раки попадут в завал

Астрологический и спортивный прогноз на пятницу, 22 октября, для всех знаков зодиака

Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Сегодня нас всех ожидает поток аналитической критики по результатам третьего тура Еврокубков-2021, что позволит многим поразмышлять на тему, что мяч, как ни крути, круглый. А футбольное поле не картофельное.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Вы будете исключительно внимательны к тем, кто вам близок. Случайно-ли, или благодаря вашей врожденной интуиции, вы узнаете многие звездные секреты.

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Например, что на Олимпийском стадионе в Киеве местные динамовцы всегда стараются выбрать ту половину поля, чтобы во втором тайме атаковать соперника на Бессарабские ворота.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодняшний день для вас – это время созерцаний и размышлений. Упущенные возможности и нереализованные планы покажутся вам достаточно незначительными, или даже мелкими по сравнению с тем, что откроется в вашей жизни совершенно неожиданно.

Как для сборной Дании по футболу 1992 года, когда команда отправилась на Евро вместо выбывшей по политическим соображением Югославии, и датчане, сокрушив всех топов, стали чемпионами.

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Важный день! Чтобы получить максимум удовольствия в любви и успех на работе, вам следует прислушаться к тому, что предлагают вам звезды.

Сегодня вы убедитесь: советы звездного тренера еще как помогут в жизни!

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня Ракам весь день суждено выбираться из завалов рабочей рутины. Возможно, придет понимание того, что поначалу неяркий результат тоже приносит успех.

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Как сборной Украины на прошлом Евро – всего один выигрыш в группе, а дошли до четвертьфинала!

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Звезды рекомендуют: сделай перерыв! Это позволит насладиться моментами близости, пережитыми с вашим партнером.

Астральная ситуация напоминает, что даже футболисты с миллионными гонорарами уходят с поля после первого тайма. Им, как и вам, необходимо утолить жажду в погоне за респектабельной и комфортной жизнью.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Глупая присказка "пятница – развратница" сегодня не про вас. Благоприятный день махнуть на каток в ближайшем парке, но лед растаял еще прошлой весной.

Вспомнив, что спорт высоких достижений это все-таки про вас, можно насладиться просмотром матчей баскетбольной Евролиги – будет интересно!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня – никаких колебаний! Сегодня день интересных событий. Ваша любознательная натура подвигнет вас исследовать новые границы и начать поиск новых форм реализации возможностей.

Как это позволил себе Паненка с 11-ти метров в финале Евро-76.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня звезды будут поощрять диалог с сослуживцами. Не стоит напрягаться на работе, можно поговорить, и в беседах рабочее время пролетит быстро. День укрепит и без того стойкую уверенность – вы очаровательны!

А вечером вас ждут счастливые моменты, например, повтор футбольных матчей Лиги Чемпионов.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Ваши отношения с партнером базируются на его понимании ваших потребностей. Сегодня самое время заявить о вашем давнем желании заняться спортом высоких достижений.

Например, покататься на "банане" в южных морях.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Вечером звезды подарят вам хорошее настроение и возможности для развлечений. Вечеринка удастся на славу! Звезды предрекают вам интересную встречу с умным собеседником и дискуссию.

Например, почему украинские клубы набрали такой мизер очков после трех туров Лиги чемпионов.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня день общения с родными в тесном семейном кругу. Луна сегодня в Тельце, светило подарит вам свое внимание, а Плутон уверенность и удовлетворение от всего, что сегодня вас ожидает.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Присущие Рыбам благоразумие и серьезность – достаточно весомая компания, которая с вами всегда.

Потому и ставки на результаты матчей Бундеслиги, что пройдут в ближайшие выходные, станут для вас успешны и результативны. Звезды советуют не колебаться!