21 октября 22:00
ЦСКА София 0
Заря 1
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🚑 Советы доктора Комаровского
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Нескучный гороскоп на 22 октября: Овны узнают много нового, а Раки попадут в завал

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 октября, 07:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический и спортивный прогноз на пятницу, 22 октября, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Сегодня нас всех ожидает поток аналитической критики по результатам третьего тура Еврокубков-2021, что позволит многим поразмышлять на тему, что мяч, как ни крути, круглый. А футбольное поле не картофельное.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Вы будете исключительно внимательны к тем, кто вам близок. Случайно-ли, или благодаря вашей врожденной интуиции, вы узнаете многие звездные секреты.

Реклама

Например, что на Олимпийском стадионе в Киеве местные динамовцы всегда стараются выбрать ту половину поля, чтобы во втором тайме атаковать соперника на Бессарабские ворота.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодняшний день для вас – это время созерцаний и размышлений. Упущенные возможности и нереализованные планы покажутся вам достаточно незначительными, или даже мелкими по сравнению с тем, что откроется в вашей жизни совершенно неожиданно.

Как для сборной Дании по футболу 1992 года, когда команда отправилась на Евро вместо выбывшей по политическим соображением Югославии, и датчане, сокрушив всех топов, стали чемпионами.

Реклама

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Важный день! Чтобы получить максимум удовольствия в любви и успех на работе, вам следует прислушаться к тому, что предлагают вам звезды.

Сегодня вы убедитесь: советы звездного тренера еще как помогут в жизни!

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня Ракам весь день суждено выбираться из завалов рабочей рутины. Возможно, придет понимание того, что поначалу неяркий результат тоже приносит успех.

Реклама

Как сборной Украины на прошлом Евро – всего один выигрыш в группе, а дошли до четвертьфинала!

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Звезды рекомендуют: сделай перерыв! Это позволит насладиться моментами близости, пережитыми с вашим партнером.

Астральная ситуация напоминает, что даже футболисты с миллионными гонорарами уходят с поля после первого тайма. Им, как и вам, необходимо утолить жажду в погоне за респектабельной и комфортной жизнью.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Глупая присказка "пятница – развратница" сегодня не про вас. Благоприятный день махнуть на каток в ближайшем парке, но лед растаял еще прошлой весной.

Вспомнив, что спорт высоких достижений это все-таки про вас, можно насладиться просмотром матчей баскетбольной Евролиги – будет интересно!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня – никаких колебаний! Сегодня день интересных событий. Ваша любознательная натура подвигнет вас исследовать новые границы и начать поиск новых форм реализации возможностей.

Как это позволил себе Паненка с 11-ти метров в финале Евро-76.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня звезды будут поощрять диалог с сослуживцами. Не стоит напрягаться на работе, можно поговорить, и в беседах рабочее время пролетит быстро. День укрепит и без того стойкую уверенность – вы очаровательны!

А вечером вас ждут счастливые моменты, например, повтор футбольных матчей Лиги Чемпионов.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Ваши отношения с партнером базируются на его понимании ваших потребностей. Сегодня самое время заявить о вашем давнем желании заняться спортом высоких достижений.

Например, покататься на "банане" в южных морях.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Вечером звезды подарят вам хорошее настроение и возможности для развлечений. Вечеринка удастся на славу! Звезды предрекают вам интересную встречу с умным собеседником и дискуссию.

Например, почему украинские клубы набрали такой мизер очков после трех туров Лиги чемпионов.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня день общения с родными в тесном семейном кругу. Луна сегодня в Тельце, светило подарит вам свое внимание, а Плутон уверенность и удовлетворение от всего, что сегодня вас ожидает.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Присущие Рыбам благоразумие и серьезность – достаточно весомая компания, которая с вами всегда.

Потому и ставки на результаты матчей Бундеслиги, что пройдут в ближайшие выходные, станут для вас успешны и результативны. Звезды советуют не колебаться!

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Ворскла

Завтра

17:00

Шахтер

6.05

4.60

1.49

Динамо

24 окт

17:00

Днепр-1

1.36

5.30

7.90
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять