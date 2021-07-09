Как Макгрегор и Порье оскорбляли друг друга: известны подробности

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях из Ирландии пообещал американцу, что тот будет бегать от него в клетке, и задел его жену

Дастин Порье и Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Звездные бойцы смешанных единоборств продолжают психологическую обработку друг друга в преддверии третьего боя. Состоится он в ночь на воскресенье по киевскому времени. Вчера же Конор Макгрегор и Дастин Порье сошлись на пресс-конференции в Лас-Вегасе, и без инцидента не обошлось. Как мы сообщили, Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов.

Перед выпадом скандального ирландца соперники вступили в словесную перепалку. Стало известно, что же они говорили друг другу. Естественно, заводилой стал Конор, пытавшийся побольнее уколоть Дастина:

"Ты – просто маленькая сучка. Ты будешь бегать, как собака, в октагоне, а я – танцевать на твоей голове. Твоя жена — это мужик в семье. Ты – глупый и маленький, деревенщина".

32-летний американец был гораздо сдержаннее и хладнокровно ответил на поток слов оппонента:

"Когда-то ты был гораздо лучше во всем. Даже твой треш-ток был лучше. Чертов слабак".

Уже названы гонорары Макгрегора и Порье за третий бой.

Кто не знает, в 2014 году Конор нокаутировал Дастина, а в январе этого года тот взял реванш, тоже победив досрочно.

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