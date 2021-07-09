Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов перед третьим боем. Шоу началось

Уже в ближайшую субботу в Лас-Вегасе пройдет один из самых ожидаемых поединков года в UFC. Ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дастином Порье на турнире UFC264, чтобы третий раз выяснить отношения в легком весе. Ранним утром пятницы по киевскому времени бойцы провели пресс-конференцию и дуэль взглядов, которая завершилась не очень красиво.
Тем временем названы гонорары Макгрегора и Порье за третий бой.
Конор нарядился в фиолетовый костюм, а Дастин пришел в джинсах и бирюзовой рубашке. Сдерживаемые главой промоушена Даной Уайтом 32-летние соперники стали обмениваться "любезностями". При этом ирландец сразу стал в стойку и в итоге не выдержал и попытался ударить американца ногой. Охранник его сдержал, но все же туфля скандалиста зацепила джинсы оппонента.
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Напомним, в 2014 году Конор нокаутировал Дастина, а в этом январе тот взял реванш таким же способом. Очередное "свидание" состоится утром воскресенья по нашему времени.
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