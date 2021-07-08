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Макгрегор нокаутировал Порье по гонорарам за бой: озвучены суммы

Олег Люлька Олег Люлька
8 июля, 14:44
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Выручка ирландца Конора Макгрегора за предстоящий поединок в Лас-Вегасе должна составить 10 миллионов долларов, его американского соперника – в три раза меньше
Макгрегор и Порье
Макгрегор и Порье / Фото: Reuters

Стало известно, сколько заработают Конор Макгрегор и Дастин Порье за свой третий поединок, который состоится в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе.

Конор Макгрегор – Дастин Порье
Конор Макгрегор – Дастин Порье / Фото: Reuters

Как сообщает Sportsunfold, заработок ирландца Конора Макгрегора составит около 10 миллионов долларов, включая процент от выручки за продажу трансляций боя.

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports
Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Финансовый улов американца Дастина Порье будет скромнее – порядка 3 миллионов долларов.

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Напомним, что в первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав ирландца во втором раунде.

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