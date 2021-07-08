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Хабиб объяснил, почему Англия на Евро-2020 играет лучше всех

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
8 июля, 13:43
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Знаменитый боец смешанных единоборств, который не стесняется высказывать свое мнение, считает, что футболистам помогает отсутствие коррупции
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram / Grumpy_kitzia

В среду поздно вечером сборная Англии по футболу впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Своими мыслями о нынешних подопечных Гарета Саутгейта делятся многие эксперты и болельщики. Присоединился к ним и непобедимый боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

К слову, вратарь сборной Англии всего на минуту побил рекорд, пропустив гол от Дании.

Свое сообщение дагестанец опубликовал на страничке в Instagram. Он уверен, что англичане играют лучше всех в мире потому, что в их стране процветает футбол, а не коррупция.

Читайте также: Реже Шевченко замены на Евро-2020 делал только Саутгейт. Три сборные использовали их по максимуму.

Соотечественники же звезды из футбольной сборной России на ЧЕ завершили выступления на групповом этапе, выиграв один матч у финнов (1:0) и разгромно уступив командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4). При этом по информации российских СМИ зарплата главного тренера Станислава Черчесова – одна из самых высоких среди коллег и составляет 2,5 миллиона евро в год.

Ранее брат Хабиба высмеял сборную России по футболу.

Смотрите обзор полуфинального матча Англия – Дания:

Напомним, что говорил Нурмагомедов о новой войне Израиля и Палестины.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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