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Як Макгрегор і Пор'є ображали друг одного: відомі подробиці

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 липня, 12:17
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Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях з Ірландії пообіцяв американцеві, що той бігатиме від нього в клітці, і зачепив його дружину
Дастін Пор'є і Конор Макгрегор
Дастін Пор'є і Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Зіркові бійці змішаних єдиноборств продовжують психологічну обробку один одного напередодні третього бою. Відбудеться він у ніч на неділю за київським часом. Вчора ж Конор Макгрегор і Дастін Пор'є зійшлися на пресконференції в Лас-Вегасі, і без інциденту не обійшлося. Як ми повідомили, Макгрегор вдарив Пор'є на дуелі поглядів.

Перед випадом скандального ірландця суперники вступили в словесну перепалку. Стало відомо, що ж вони говорили один одному. Природно, заводієм став Конор, який намагався якомога болючіше вколоти Дастіна:

"Ти – просто маленька сучка. Ти бігатимеш, як собака, в октагоні, а я – танцювати на твоїй голові. Твоя дружина – це мужик в сім'ї. Ти – дурний і маленький селюк".

32-річний американець був набагато стриманіше і холоднокровно відповів на потік слів опонента:

"Колись ти був набагато кращим в усьому. Навіть твій треш-ток був краще. Чортів слабак".

Уже названі гонорари Макгрегора і Пор'є за третій бій.

Хто не знає, 2014 року Конор нокаутував Дастіна, а в січні цього року той взяв реванш, теж перемігши достроково.

Читайте також: Хабіб пояснив, чому Англія на Євро-2020 грає краще за всіх.

Дивіться наше інтерв'ю з українкою Альоною Рассохіною, яка виступає у змішаних єдиноборствах:

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