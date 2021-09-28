Шахер – Интер: стартовые составы матча Лиги чемпионов

Шахтер и Интер опубликовали стартовые составы на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды попробуют одержать первую победу в турнире

Шахтер и Интер назвали состав на матч Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч Лиги чемпионов пройдет на "Олимпийском" и начнется в 19:45. Шахтер – Интер смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Читайте также: Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Реклама

Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо

Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корниенко, Сикан Бондарь

Реклама

Интер: Ханданович, Думфрис, де Врей, Весино, Джеко, Мартинес, Барелла, Димарко, Шкриньяр, Брозович, Бастони

Запасные: Кордац, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Раноккия, Перишич, Корреа, Чалханоглу, Видаль, Д’Амброзио, Дармиан

Реклама

Отметим, что в первом туре обе команды потерпели поражения – Шахтер уступил Шерифу, а Интер проиграл Реалу. Так что сегодня кто-то из них может одержать первую победу в турнире. Что об этом думают букмекеры.