ПСЖ – МанСити: лучшие моменты полуфинала Лиги чемпионов

28 апреля – день второго полуфинала Лиги чемпионов. Онлайн матча Пари Сен-Жермен – Манчестер Сити смотрите на нашем сайте. А здесь в режиме реального времени мы будем выкладывать видео голов и опасных моментов матча.
ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН – МАНЧЕСТЕР СИТИ – 1:0
1:0. 15' После навеса с углового Маркиньос открыл счет
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Напомним, что вчера уже был сыгран один поединок 1/2 финала Лиги чемпионов. Реал на своем поле сыграл вничью с Челси.