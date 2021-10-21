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Заря --
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Камбэк года: Манчестер Юнайтед выиграл у Аталанты, уступая 0:2

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 октября, 00:30
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В матче третьего тура Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк и сумел вырвать победу у Аталанты благодаря голу Криштиану Роналду
Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой
Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой / Фото: Reuters

Встреча проходила на стадионе Олд Траффорд и завершилась со счётом 3:2 в пользу "красных дьяволов".

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Счет в матче на 15-й минуте открыл Марио Пашалич. Полузащитник Аталанты после флангового прострела в одно касание переправил мяч в сетку с близкого расстояния.

Второй гол в ворота МЮ забил защитник Мерих Демирал. После навеса с углового центрбек точно пробил головой.

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Отыграть фору в два мяча у итальянской команды сложная задача, но только не для "дьяволов". Во втором тайме форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд и защитник Гарри Магуайр сделали счет равным 2:2. А победную точку в матче поставил Криштиану Роналду, забивший в третьем подряд матче Лиги чемпионов.

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Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме на 68 минуте.

Команда Сульшера в трех матчах набрала 6 очков и занимает первое место в группе F, Аталанта с четырьма баллами вторая.

Групповой этап
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
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0
1
6
5
1
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Забитые 6
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Результаты последних матчей: В В П
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Аталанта Аталанта Ата
3
1
1
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Забитые 5
Пропущеные 5
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
3
Вильярреал Вильярреал Вил
3
1
1
1
7
5
2
4
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: В П Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
3
1
0
2
3
6
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3
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
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11
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29
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