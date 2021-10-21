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Камбек року: Манчестер Юнайтед виграв у Аталанти, поступаючись 0:2

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 жовтня, 00:30
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У матчі третього туру Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед зробив неймовірний камбек і зумів вирвати перемогу у Аталанти завдяки голу Кріштіану Роналду
Гол Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою
Гол Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою / Фото: Reuters

Зустріч проходила на стадіоні Олд Траффорд і завершилася з рахунком 3:2 на користь "червоних дияволів".

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Рахунок в матчі на 15-й хвилині відкрив Маріо Пашаліч. Півзахисник Аталанти після флангового прострілу в один дотик переправив м'яч у сітку з близької відстані.

Другий гол у ворота МЮ забив захисник Меріх Демірал. Після навісу з кутового центрбек точно пробив головою.

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Відіграти фору в два м'ячі у італійської команди складне завдання, але тільки не для "дияволів". У другому таймі форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд і захисник Гаррі Магвайр зробили рахунок рівним 2:2. А переможну крапку в матчі поставив Кріштіану Роналду, який забив у третьому поспіль матчі Ліги чемпіонів.

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Український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський з'явився на полі у другому таймі на 68 хвилині.

Команда Сульшера у трьох матчах набрала 6 очок і посідає перше місце в групі F, Аталанта з чотирма балами йде другою.

Груповий етап
Група F
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
3
2
0
1
6
5
1
6
Забиті 6
Пропущені 5
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В П
2
Аталанта Аталанта Ата
3
1
1
1
5
5
0
4
Забиті 5
Пропущені 5
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В Н
3
Вільярреал Вільярреал Віл
3
1
1
1
7
5
2
4
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
3
1
0
2
3
6
-3
3
Забиті 3
Пропущені 6
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В

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11
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29:6
26
3
Ворскла
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22
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Верес
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