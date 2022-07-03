Первый поул в карьере! Карлос Сайнс выиграл драматическую гонку в Англии

Испанский пилот Феррари Карлос Сайнс одержал первую победу в Гран-при

Карлос Сайнс выиграл британский этап Формулы-1 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На британском автодроме "Сильверстоун" состоялся десятый этап Формулы-1. Старт гонки едва не закончился трагедией для китайского пилота Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

После масштабной аварии с трассы сошли три гонщика: Чжоу, Алекс Албон и Джордж Расселл, которого признали виновным в столкновении. К счастью, китайский гонщик не получил серьезных травм.

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The crash between Gasly v Russel v Zhou #F1pic.twitter.com/be2n6Y75YW — Rel' 33 (@xRelbug) July 3, 2022

Организаторам пришлось организовать старт гонки заново, обнулив итоги первого круга.

Победу в полной драматизме гонке одержал испанец Карлос Сайнс. Пилот Феррари одержал дебютную победу в поуле.

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В топ-3 попали Перес и Хэмилтон. Партнер Сайнса Шарль Леклер финишировал 4-м. Лидер общего зачета Макс Ферстаппен занял седьмое место.

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Carlos on the top step for the first time #BritishGP#F1pic.twitter.com/2lEfJzhoI8 — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Стоит отметить Мика Шумахера, который впервые попал в зачетную зону (8 место).

Благодаря победе в Гран-при Великобритании Сайнс поднялся в топ-4 общего зачета – 127 очков. У его партнера по команде Шарля Леклера 138 очков.

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 181

2. Серхио Перес (Ред Булл) – 147

3. Шарль Леклер (Феррари) – 138

4. Карлос Сайнс (Феррари) – 127

5. Джордж Расселл (Мерседес) – 111

Ранее Сайнс пять раз поднимался на подиум в сезоне 2022: 2-место в Бахрейне, Монце и Канаде и 3-е в Саудовской Аравии и Майами.