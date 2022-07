Первый поул в карьере! Карлос Сайнс выиграл драматическую гонку в Англии

На британском автодроме "Сильверстоун" состоялся десятый этап Формулы-1. Старт гонки едва не закончился трагедией для китайского пилота Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

После масштабной аварии с трассы сошли три гонщика: Чжоу, Алекс Албон и Джордж Расселл, которого признали виновным в столкновении. К счастью, китайский гонщик не получил серьезных травм.

The crash between Gasly v Russel v Zhou #F1 pic.twitter.com/be2n6Y75YW

Организаторам пришлось организовать старт гонки заново, обнулив итоги первого круга.

Победу в полной драматизме гонке одержал испанец Карлос Сайнс. Пилот Феррари одержал дебютную победу в поуле.

The king of Silverstone #BritishGP @Carlossainz55 pic.twitter.com/1Wfut3ovlz

В топ-3 попали Перес и Хэмилтон. Партнер Сайнса Шарль Леклер финишировал 4-м. Лидер общего зачета Макс Ферстаппен занял седьмое место.

Carlos on the top step for the first time #BritishGP#F1pic.twitter.com/2lEfJzhoI8