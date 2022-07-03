Перший поул у кар'єрі! Карлос Сайнс виграв драматичну гонку в Англії

Іспанський пілот Феррарі Карлос Сайнс здобув першу перемогу у Гран-прі

Карлос Сайнс виграв британський етап Формули-1 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На британському автодромі "Сільверстоун" відбувся 10-й етап Формули-1. Старт гонки ледь не скінчився трагедією для китайського пілота Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

Після масштабної аварії з траси зійшли три гонщики: Чжоу, Алекс Албон та Джордж Рассел, якого визнали винним у зіткненні. На щастя, китайський гонщик не отримав серйозних травм.

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The crash between Gasly v Russel v Zhou #F1 pic.twitter.com/be2n6Y75YW — Rel' 33 (@xRelbug) July 3, 2022

Організаторам довелося організувати старт гонки наново, обнуливши підсумки першого кола.

Перемогу у повній драматизму гонці здобув іспанець Карлос Сайнс. Пілот Феррарі здобув дебютну перемогу у поулі.

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У топ-3 потрапили Перес та Гемілтон. Партнер Сайнса Шарль Леклер фінішував 4-м. Лідер загального заліку Макс Ферстаппен посів сьоме місце.

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Carlos on the top step for the first time #BritishGP#F1pic.twitter.com/2lEfJzhoI8 — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Варто відзначити Міка Шумахера, який вперше потрапив до залікової зони (8 місце).

Завдяки перемозі у Гран-прі Великобританії Сайнс піднявся до топ-4 загального заліку – 127 очок. Його партнер по команді Шарль Леклер має 138 очок.

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 181

2. Серхіо Перес (Ред Булл) – 147

3. Шарль Леклер (Феррарі) – 138

4. Карлос Сайнс (Феррарі) – 127

5. Джордж Рассел (Мерседес) – 111

Раніше Сайнс п'ять разів піднімався на подіум у сезоні 2022: 2-е місце в Бахрейні, Монці та Канаді та 3-е у Саудівській Аравії та Майамі.