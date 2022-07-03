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Перший поул у кар'єрі! Карлос Сайнс виграв драматичну гонку в Англії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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3 липня, 20:46
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Іспанський пілот Феррарі Карлос Сайнс здобув першу перемогу у Гран-прі
Карлос Сайнс виграв британський етап Формули-1
Карлос Сайнс виграв британський етап Формули-1 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На британському автодромі "Сільверстоун" відбувся 10-й етап Формули-1. Старт гонки ледь не скінчився трагедією для китайського пілота Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

Після масштабної аварії з траси зійшли три гонщики: Чжоу, Алекс Албон та Джордж Рассел, якого визнали винним у зіткненні. На щастя, китайський гонщик не отримав серйозних травм.

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Організаторам довелося організувати старт гонки наново, обнуливши підсумки першого кола.

Перемогу у повній драматизму гонці здобув іспанець Карлос Сайнс. Пілот Феррарі здобув дебютну перемогу у поулі.

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У топ-3 потрапили Перес та Гемілтон. Партнер Сайнса Шарль Леклер фінішував 4-м. Лідер загального заліку Макс Ферстаппен посів сьоме місце.

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Варто відзначити Міка Шумахера, який вперше потрапив до залікової зони (8 місце).

Завдяки перемозі у Гран-прі Великобританії Сайнс піднявся до топ-4 загального заліку – 127 очок. Його партнер по команді Шарль Леклер має 138 очок.

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 181
  • 2. Серхіо Перес (Ред Булл) – 147
  • 3. Шарль Леклер (Феррарі) – 138
  • 4. Карлос Сайнс (Феррарі) – 127
  • 5. Джордж Рассел (Мерседес) – 111

Раніше Сайнс п'ять разів піднімався на подіум у сезоні 2022: 2-е місце в Бахрейні, Монці та Канаді та 3-е у Саудівській Аравії та Майамі.

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