Перший поул у кар'єрі! Карлос Сайнс виграв драматичну гонку в Англії

На британському автодромі "Сільверстоун" відбувся 10-й етап Формули-1. Старт гонки ледь не скінчився трагедією для китайського пілота Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

Після масштабної аварії з траси зійшли три гонщики: Чжоу, Алекс Албон та Джордж Рассел, якого визнали винним у зіткненні. На щастя, китайський гонщик не отримав серйозних травм.

The crash between Gasly v Russel v Zhou #F1 pic.twitter.com/be2n6Y75YW

Організаторам довелося організувати старт гонки наново, обнуливши підсумки першого кола.

Перемогу у повній драматизму гонці здобув іспанець Карлос Сайнс. Пілот Феррарі здобув дебютну перемогу у поулі.

The king of Silverstone #BritishGP @Carlossainz55 pic.twitter.com/1Wfut3ovlz

У топ-3 потрапили Перес та Гемілтон. Партнер Сайнса Шарль Леклер фінішував 4-м. Лідер загального заліку Макс Ферстаппен посів сьоме місце.

Carlos on the top step for the first time #BritishGP#F1pic.twitter.com/2lEfJzhoI8