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Леденеет кровь. Гонщик Формулы-1 попал в чудовищную аварию (видео)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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3 июля, 18:34
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На старте гонки Формулы-1 Гран-при Великобритании произошла ужасная авария с участием пяти болидов
Китайский пилот Гуанью Чжоу серьезно не пострадал в аварии
Китайский пилот Гуанью Чжоу серьезно не пострадал в аварии / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня на автодроме "Сильверстоун" проходит десятая гонка чемпионата мира в классе Формула-1 2022 года – Гран-при Великобритании.

Гонка началась с жуткого инцидента. В первом повороте произошло массовое столкновение с участием пяти гонщиков. Больше всего пострадал пилот Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

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При столкновении болид китайского гонщика взлетел и сделав несколько сальто вылетел за барьеры безопасности.

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К счастью, с Чжоу ничего страшного не произошло. Его погрузили на носилки и доставили в больницу.

Кроме китайского гонщика, участниками аварии стали Джордж Рассел, Эстебан Окон, Юки Цунода и Алекс Альбон.

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Ранее мы рассказывали, как на этапе Формулы-1 в Монако Мик Шумахер разбил свой болид на части.

Жутка авария Мика Шумахера в Монако
Жутка авария Мика Шумахера в Монако / Фото: REUTERS

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