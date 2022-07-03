Леденеет кровь. Гонщик Формулы-1 попал в чудовищную аварию (видео)

Сегодня на автодроме "Сильверстоун" проходит десятая гонка чемпионата мира в классе Формула-1 2022 года – Гран-при Великобритании.
Гонка началась с жуткого инцидента. В первом повороте произошло массовое столкновение с участием пяти гонщиков. Больше всего пострадал пилот Альфа Ромео Гуанью Чжоу.
Escalofriantes imágenes del accidente de Zhou en Silverstone... https://t.co/37YbPZqC3I#F1#BritainGPpic.twitter.com/pblFdjzp4p— MARCA (@marca) July 3, 2022
При столкновении болид китайского гонщика взлетел и сделав несколько сальто вылетел за барьеры безопасности.
Another angle of the Zhou incident.— Dan (@DanLewis1999) July 3, 2022
The car flipped over onto the halo and then over the tyre wall and hits the catch fence upside down.#BritishGP#F1pic.twitter.com/f0YvI6Jrgf
К счастью, с Чжоу ничего страшного не произошло. Его погрузили на носилки и доставили в больницу.
Кроме китайского гонщика, участниками аварии стали Джордж Рассел, Эстебан Окон, Юки Цунода и Алекс Альбон.
Ранее мы рассказывали, как на этапе Формулы-1 в Монако Мик Шумахер разбил свой болид на части.