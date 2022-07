Леденеет кровь. Гонщик Формулы-1 попал в чудовищную аварию (видео)

Сегодня на автодроме "Сильверстоун" проходит десятая гонка чемпионата мира в классе Формула-1 2022 года – Гран-при Великобритании.

Гонка началась с жуткого инцидента. В первом повороте произошло массовое столкновение с участием пяти гонщиков. Больше всего пострадал пилот Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

При столкновении болид китайского гонщика взлетел и сделав несколько сальто вылетел за барьеры безопасности.

Another angle of the Zhou incident.



The car flipped over onto the halo and then over the tyre wall and hits the catch fence upside down.#BritishGP#F1pic.twitter.com/f0YvI6Jrgf