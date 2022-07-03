Ліденіє кров. Гонщик Формули-1 потрапив у жахливу аварію (відео)

На старті гонки Формули-1 Гран-прі Великобританії сталася жахлива аварія за участю п'яти болідів

Китайський пілот Гуанью Чжоу серйозно не постраждав в аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на автодромі "Сільверстоун" проходить десята гонка чемпіонату світу у класі Формула-1 2022 року – Гран-прі Великобританії.

Перегони почалися з жахливого інциденту. У першому повороті сталося масове зіткнення за участю п'яти гонщиків. Найбільше постраждав пілот Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

Реклама

При зіткненні болід китайського гонщика злетів і, зробивши кілька сальто, вилетів за бар'єри безпеки.

Another angle of the Zhou incident.



The car flipped over onto the halo and then over the tyre wall and hits the catch fence upside down.#BritishGP#F1pic.twitter.com/f0YvI6Jrgf — Dan (@DanLewis1999) July 3, 2022

Реклама

На щастя, із Чжоу нічого страшного не сталося. Його завантажили на ноші та доправили до лікарні.

Окрім китайського гонщика, учасниками аварії стали Джордж Рассел, Естебан Окон, Юкі Цунода та Алекс Альбон.

Реклама

Раніше ми розповідали, як на етапі Формули-1 у Монако Мік Шумахер розбив свій болід на частини.