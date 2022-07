Ліденіє кров. Гонщик Формули-1 потрапив у жахливу аварію (відео)

Сьогодні на автодромі "Сільверстоун" проходить десята гонка чемпіонату світу у класі Формула-1 2022 року – Гран-прі Великобританії.

Перегони почалися з жахливого інциденту. У першому повороті сталося масове зіткнення за участю п'яти гонщиків. Найбільше постраждав пілот Альфа Ромео Гуанью Чжоу.

При зіткненні болід китайського гонщика злетів і, зробивши кілька сальто, вилетів за бар'єри безпеки.

Another angle of the Zhou incident.



The car flipped over onto the halo and then over the tyre wall and hits the catch fence upside down.#BritishGP#F1pic.twitter.com/f0YvI6Jrgf