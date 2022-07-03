Ліденіє кров. Гонщик Формули-1 потрапив у жахливу аварію (відео)

Сьогодні на автодромі "Сільверстоун" проходить десята гонка чемпіонату світу у класі Формула-1 2022 року – Гран-прі Великобританії.
Перегони почалися з жахливого інциденту. У першому повороті сталося масове зіткнення за участю п'яти гонщиків. Найбільше постраждав пілот Альфа Ромео Гуанью Чжоу.
Escalofriantes imágenes del accidente de Zhou en Silverstone... https://t.co/37YbPZqC3I #F1 #BritainGP pic.twitter.com/pblFdjzp4p- MARCA (@marca) July 3, 2022
При зіткненні болід китайського гонщика злетів і, зробивши кілька сальто, вилетів за бар'єри безпеки.
Another angle of the Zhou incident.— Dan (@DanLewis1999) July 3, 2022
The car flipped over onto the halo and then over the tyre wall and hits the catch fence upside down.#BritishGP#F1pic.twitter.com/f0YvI6Jrgf
На щастя, із Чжоу нічого страшного не сталося. Його завантажили на ноші та доправили до лікарні.
Окрім китайського гонщика, учасниками аварії стали Джордж Рассел, Естебан Окон, Юкі Цунода та Алекс Альбон.
Раніше ми розповідали, як на етапі Формули-1 у Монако Мік Шумахер розбив свій болід на частини.