Машину Шумахера розірвало на частини у Монако

У Монте-Карло завершився етап Формули-1 Гран-прі Монако. Гонка додала вболівальникам порцію яскравих емоцій та переживань.
Спочатку над князівством лило як із відра. Довелося пілотам ховатися у боксах. Мік Шумахер передав команді: "Мені здається, у Формулі-1 я з таким дощем ще не стикався".
Довгий час гонщики їхали машиною безпеки і навіть після рестарту не хотіли ризикувати.
Траса була мокрою і у зв'язці поворотів "посковзнувся" Шумахер. Болід Міка влетів у відбійник на повній швидкості і розвалився на частини. Німцю посміхнулася вдача. Він не постраждав...
VIDEO – Monaco Grand Prix 2022 huge crash from Mick Schumacher. #MickSchumacher #Schumacher #MonacoGP #F1 #Formule1 #charlesleclerc #MaxVerstappen #Formula1 #Monaco #redbullracing #ScuderiaFerrari pic.twitter.com/eipSlek17t- Dutch Disruption – stop TWlTTER censorship (@DutchDisruption) May 29, 2022
Гонку виграв Серхіо Перес! Йому компанію на подіумі склали Карлос Сайнс та Макс Ферстаппен, який зберіг за собою перше місце у загальному заліку.
Результати Гран-прі Монако
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррарі) – +1,154
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1,491
- Шарль Леклер (Феррарі) – +2,922
- Джордж Рассел (Мерседес) – +11,968
- Ландо Норріс (Макларен) – +12,231
- Фернандо Алонсо (Альпін) – +46,358
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +50,388
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) – +52,525
- Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +53,536
- П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +54,289
- Естебан Окон (Альпін) – +55,644
- Даніель Ріккардо (Макларен) – +57,635
- Ланс Стролл (Астон Мартін) – +1.00,802
- Ніколас Латіфі (Вільямс) – +1 коло
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – +1
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1
Зійшли:
- Алекс Албон (Вільямс)
- Мік Шумахер (Хаас)
- Кевін Магнуссен (Хаас)
Залік пілотів
- Макс Ферстаппен – 125 очок
- Шарль Леклер – 116
- Серхіо Перес – 110
- Джордж Рассел – 84
- Карлос Сайнс – 83
- Льюїс Хемілтон – 50
- Ландо Норріс – 48
- Валттері Боттас – 40
- Естебан Вікон – 30
- Кевін Магнуссен – 15
- Даніель Ріккардо – 11
- Юкі Цунода – 11
- Фернандо Алонсо – 10
- П'єр Гаслі – 6
- Себастьян Феттель – 5
- Алекс Албон – 3
- Ланс Стролл – 2
- Чжоу Гуаньюй – 1
Кубок конструкторів
- Ред Булл – 235 очок
- Феррарі – 199
- Мерседес – 134
- Макларен – 59
- Альфа Ромео – 41
- Альпін – 40
- Альфа Таурі – 17
- Хаас – 15
- Астон Мартін – 7
- Вільямс – 3