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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Машину Шумахера розірвало на частини у Монако

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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МаленькийСереднійВеликий
29 травня, 19:41
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Етап Формули-1 у князівстві виграв Серхіо Перес, а Мік Шумахер розбив свій болід у ході гонки
Жахлива аварія Міка Шумахера в Монако
Жахлива аварія Міка Шумахера в Монако

У Монте-Карло завершився етап Формули-1 Гран-прі Монако. Гонка додала вболівальникам порцію яскравих емоцій та переживань.

Спочатку над князівством лило як із відра. Довелося пілотам ховатися у боксах. Мік Шумахер передав команді: "Мені здається, у Формулі-1 я з таким дощем ще не стикався".

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Довгий час гонщики їхали машиною безпеки і навіть після рестарту не хотіли ризикувати.

Траса була мокрою і у зв'язці поворотів "посковзнувся" Шумахер. Болід Міка влетів у відбійник на повній швидкості і розвалився на частини. Німцю посміхнулася вдача. Він не постраждав...

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Гонку виграв Серхіо Перес! Йому компанію на подіумі склали Карлос Сайнс та Макс Ферстаппен, який зберіг за собою перше місце у загальному заліку.

Результати Гран-прі Монако

  1. Серхіо Перес (Ред Булл)
  2. Карлос Сайнс (Феррарі) – +1,154
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1,491
  4. Шарль Леклер (Феррарі) – +2,922
  5. Джордж Рассел (Мерседес) – +11,968
  6. Ландо Норріс (Макларен) – +12,231
  7. Фернандо Алонсо (Альпін) – +46,358
  8. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +50,388
  9. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – +52,525
  10. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +53,536
  11. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +54,289
  12. Естебан Окон (Альпін) – +55,644
  13. Даніель Ріккардо (Макларен) – +57,635
  14. Ланс Стролл (Астон Мартін) – +1.00,802
  15. Ніколас Латіфі (Вільямс) – +1 коло
  16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – +1
  17. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1


Зійшли:

  • Алекс Албон (Вільямс)
  • Мік Шумахер (Хаас)
  • Кевін Магнуссен (Хаас)

Залік пілотів

  1. Макс Ферстаппен – 125 очок
  2. Шарль Леклер – 116
  3. Серхіо Перес – 110
  4. Джордж Рассел – 84
  5. Карлос Сайнс – 83
  6. Льюїс Хемілтон – 50
  7. Ландо Норріс – 48
  8. Валттері Боттас – 40
  9. Естебан Вікон – 30
  10. Кевін Магнуссен – 15
  11. Даніель Ріккардо – 11
  12. Юкі Цунода – 11
  13. Фернандо Алонсо – 10
  14. П'єр Гаслі – 6
  15. Себастьян Феттель – 5
  16. Алекс Албон – 3
  17. Ланс Стролл – 2
  18. Чжоу Гуаньюй – 1

Кубок конструкторів

  1. Ред Булл – 235 очок
  2. Феррарі – 199
  3. Мерседес – 134
  4. Макларен – 59
  5. Альфа Ромео – 41
  6. Альпін – 40
  7. Альфа Таурі – 17
  8. Хаас – 15
  9. Астон Мартін – 7
  10. Вільямс – 3

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Макс Ферстаппен

Red Bull
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2
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
104
3
Серхіо Перес

Серхіо Перес

Red Bull
85
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
74
5
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
65
6
Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон

Mercedes
46
7
Ландо Норріс

Ландо Норріс

McLaren
39
8
Вальттері Боттас

Вальттері Боттас

Alfa Romeo
38
9
Естебан Окон

Естебан Окон

Alpine
30
10
Кевін Магнуссен

Кевін Магнуссен

Haas
15
11
Юкі Цунода

Юкі Цунода

AlphaTauri
11
12
Данієль Ріккардо

Данієль Ріккардо

McLaren
11
13
П'єр Гаслі

П'єр Гаслі

AlphaTauri
6
14
Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Aston Martin Mercedes
4
15
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
4
16
Александр Албон

Александр Албон

Williams
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17
Ленс Стролл

Ленс Стролл

Aston Martin
2
18
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
19
Мік Шумахер

Мік Шумахер

Haas
0
20
Ніко Гюлькенберг

Ніко Гюлькенберг

Aston Martin
0
21
Ніколас Латіфі

Ніколас Латіфі

Williams
0
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