В Италии требуют переиграть матч из-за геройского поступка украинца

Поединок чемпионата Италии между Миланом и Специей был омрачен грандиозной ошибкой судьи. Все потуги Виктора Коваленко могут оказаться напрасными

Виктор Коваленко заразился коронавирусом. Фото: acspezia.com

Матч завершился победой Специи со счетом 2:1, а решающий гол был забит на последних секундах с голевой передачи Виктора Коваленко.

Но перед этим рефери принял ошибочное решение и лишил Милан забитого мяча. После встречи арбитр даже расплакался и просил прощения у Милана.

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Игроки Милана доказывают судье, что он ошибся / Фото: Getty Images

Итальянская ассоциация защиты прав потребителей Codacons потребовала переиграть матч и лишить украинца геройского ассиста.

"Матч Милан – Специя был обусловлен очень серьезной технической ошибкой арбитра. Это, несомненно, инцидент, который наносит ущерб болельщикам, игрокам и регулярному проведению футбольного чемпионата", – говорится в сообщении.

В регламенте чемпионата Италии есть пункт о переигровке матча, если судья признает техническую ошибку, но нет классификации этой ошибки. К тому же переигровка может вызвать опасный прецедент, пишет sempremilan.com.