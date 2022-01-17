Вот кого нужно было брать Шеве! Украинец поставил на колени Милан

Команда Виктора Коваленко добыла сенсационную победу над Миланом в логове "дьяволов"

Коваленко помог Специи одолеть Милан / Фото: Getty Images

Поединок 22-го тура Серии А Милан – Специя состоялся в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

Хозяева поля владели подавляющим преимуществом и в конце первого тайма повели в счете. Гол в ворота Специи забил португальский форвард "россонери" Рафаэл Леау. До этого защитник Милана Тео Эрнандес не реализовал пенальти.

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Футболисты Специи сравняли счет в середине второго тайма. Колумбийский хавбек "орлят" Кевин Агудело крученым ударом отправил мяч в ворота Милана.

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Развязка в поединке произошла на шестой компенсированной минуте. Эммануэль Гьяси получил великолепный пас от Виктора Коваленко, который перед этим появился на поле, и принес победу Специи.

Серия А, 22-й тур

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Милан — Специя 1:2

Голы: Леау, 45+1 — Агудело, 64, Гьяси, 90+5

На 45-й минуте Тео Эрнандес (Милан) не реализовал пенальти (мимо).

ОБЗОР МАТЧА

После сегодняшнего матча у Милана по прежнему 48 очков. Команда Стефано Пиоли занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

Специя Виктора Коваленко набрала 22 очка и поднялась на 14-е место.

Добавим, что в текущем сезоне украинец сыграл 14 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Напомним, что 15 января с поста главного тренера Дженоа был уволен Андрей Шевченко. Украинский специалист продержался во главе клуба Серии А немногим более двух месяцев.