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Удар ножом в спину: Месси разочарован предательством друга

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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27 января, 14:01
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Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси огорчился поступком Жерара Пике, из-за которого он покинул Барселону
Жерар Пике vs Лионель Месси
Жерар Пике vs Лионель Месси / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На днях звездный аргентинец посетил столицу Каталонии, где отужинал в компании наставника Барселоны Хави и полузащитника "блаугранас" Серхио Бускетса – своими бывшими партнерами по каталонской команде. Но на ужине отсутствовал капитан Барсы Жерар Пике, в котором разочаровался Месси. Что же произошло между друзьями?

Летом прошлого года Лео покинул Барселону из-за финансовых проблем клуба. Боссы каталонцев не смогли подписать новый контракт с футболистом, ведь по законам Барселона не должна нарушать финансовый фейр-плэй.

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Лионель Месси не смог вернуться в Барселону
Лионель Месси не смог вернуться в Барселону / Фото: Reuters

В свою очередь Жерар Пике продлил контракт с "блаугранас", пойдя на снижение зарплаты. И сделал он это после ухода Месси.

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Своим поступком Пике сильно разочаровал Месси, сообщает Sport.es. Аргентинец считает, если бы Жерар пошел на снижение зарплаты летом, то он мог бы остаться в Барселоне.

Ранее мы сообщали, как Лионель Месси превзошел лучшего футболиста мира в 2021 по версии ФИФА Роберта Левандовски. Звездный аргентинец преодолел отметку в 300 миллионов подписчиков в Instagram, чем не забыл похвастаться перед своими поклонниками.

У Месси больше подписчиков, чем у лучшего футболиста по версии ФИФА
У Месси больше подписчиков, чем у лучшего футболиста по версии ФИФА / Фото: Коллаж: Сегодня

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В текущем сезоне аргентинец провел 17 матчей за французский клуб, в которых забил шесть голов и выполнил шесть результативных передач.

Месси – финансовый актив ПСЖ
Месси – финансовый актив ПСЖ / Фото: Getty Images

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