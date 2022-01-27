27 січня 12:00 Онлайн
Динамо 1
Буде-Глімт 1
28 січня 16:00
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
30 січня 18:00 Онлайн
Єгипет --
Марокко --
31 січня 16:00
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Удар ножем у спину: Мессі розчарований зрадою друга

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 14:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі засмутився вчинком Жерара Піке, через який він залишив Барселону
Жерар Піке vs Ліонель Мессі
Жерар Піке vs Ліонель Мессі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Днями зірковий аргентинець відвідав столицю Каталонії, де повечеряв у компанії наставника Барселони Хаві та півзахисника "блаугранас" Серхіо Бускетса – своїми колишніми партнерами по каталонській команді. Але на вечері був відсутній капітан Барси Жерар Піке, у якому розчарувався Мессі. Що сталося між друзями?

Влітку минулого року Лео залишив Барселону через фінансові проблеми клубу. Боси каталонців не змогли підписати новий контракт з футболістом, адже за законами Барселона не повинна порушувати фінансовий фейр-плей.

Реклама

Ліонель Мессі не зміг повернутися до Барселони
Ліонель Мессі не зміг повернутися до Барселони / Фото: Reuters

У свою чергу Жерар Піке продовжив контракт із "блаугранас", пішовши на зниження зарплати. І зробив він це після відходу Мессі.

Реклама

Своїм вчинком Піке дуже розчарував Мессі, повідомляє Sport.es. Аргентинець вважає, якби Жерар пішов на зниження зарплати влітку, він міг би залишитися в Барселоні.

Раніше ми повідомляли, як Ліонель Мессі перевершив найкращого футболіста світу у 2021 році за версією ФІФА Роберта Левандовські. Зірковий аргентинець подолав позначку 300 мільйонів підписників у Instagram, чим не забув похвалитися перед своїми шанувальниками.

У Мессі більше підписників, ніж у найкращого футболіста за версією ФІФА
У Мессі більше підписників, ніж у найкращого футболіста за версією ФІФА / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

У поточному сезоні аргентинець провів 17 матчів за французький клуб, у яких забив шість голів та виконав шість результативних передач.

Мессі – фінансовий актив ПСЖ
Мессі – фінансовий актив ПСЖ / Фото: Getty Images

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Ньюзмейкери
Наші автори
Олег Люлька Навіщо мочити? Тренер Кличка розповів, як Ф'юрі здолає Усика Олег Люлька · Редактор Спорт Сьогодні
Любомир Луканюк Динамо – Реал Мурсія: онлайн-трансляція матчу Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сьогодні
Олександр Трикіша Це було таким реальним: гігантський айсберг виявився ілюзією Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Творча команда
Спортивні красуні
Більше красунь
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
ТОП публікацій
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Червоне і чорне
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Авто
Більше новин
Олімпіада-2022
Більше новин
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ

Єгипет

30 січ

18:00

Марокко

3.30

2.90

2.48

Полісся

3 лют

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металіст

4 лют

19:00

Чорноморець

2.15

3.90

2.90
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти