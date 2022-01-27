Удар ножем у спину: Мессі розчарований зрадою друга

Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі засмутився вчинком Жерара Піке, через який він залишив Барселону

Жерар Піке vs Ліонель Мессі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Днями зірковий аргентинець відвідав столицю Каталонії, де повечеряв у компанії наставника Барселони Хаві та півзахисника "блаугранас" Серхіо Бускетса – своїми колишніми партнерами по каталонській команді. Але на вечері був відсутній капітан Барси Жерар Піке, у якому розчарувався Мессі. Що сталося між друзями?

Влітку минулого року Лео залишив Барселону через фінансові проблеми клубу. Боси каталонців не змогли підписати новий контракт з футболістом, адже за законами Барселона не повинна порушувати фінансовий фейр-плей.

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Ліонель Мессі не зміг повернутися до Барселони / Фото: Reuters

У свою чергу Жерар Піке продовжив контракт із "блаугранас", пішовши на зниження зарплати. І зробив він це після відходу Мессі.

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Своїм вчинком Піке дуже розчарував Мессі, повідомляє Sport.es. Аргентинець вважає, якби Жерар пішов на зниження зарплати влітку, він міг би залишитися в Барселоні.

Раніше ми повідомляли, як Ліонель Мессі перевершив найкращого футболіста світу у 2021 році за версією ФІФА Роберта Левандовські. Зірковий аргентинець подолав позначку 300 мільйонів підписників у Instagram, чим не забув похвалитися перед своїми шанувальниками.

У Мессі більше підписників, ніж у найкращого футболіста за версією ФІФА / Фото: Колаж: Сьогодні

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У поточному сезоні аргентинець провів 17 матчів за французький клуб, у яких забив шість голів та виконав шість результативних передач.