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Поки Мессі не піде: скільки років планує грати Кріштіану Роналду

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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18 січня, 09:57
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Зірковий нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду не поспішає йти на пенсію. Футболіст розповів, скільки ще планує пограти
Гол Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою
Гол Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою / Фото: Reuters

Напередодні Роналду отримав спеціальний приз від ФІФА за те, що побив світовий рекорд із голів за збірну.

Надихнувшись нагородою, португалець заявив про бажання пограти ще п'ять років! А це означає, що Кріштіану може залишити футбол, коли йому буде за 40.

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"Мені вже скоро виповниться 37 років, але я почуваюся добре. Продовжую старанно працювати, адже люблю футбол і зберігаю пристрасть до нього. Хочеться продовжувати і далі.

Планую грати ще чотири чи п'ять років. Якщо ви добре ставитеся до свого тіла, воно відплатить вам, коли це буде потрібно", – цитує Роналду championat.com.

У поточному сезоні Роналду провів один матч за Ювентус і 21 – у складі МЮ, в яких забив 14 м'ячів і зробив три асисти.

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До речі, раніше ми писали, що Кріштіану Роналду, який бажає покинути Манчестер Юнайтед, може стати новою зіркою Барселони, іконою якої до відходу в ПСЖ був Ліонель Мессі.

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