Пока Месси не уйдет: сколько лет планирует играть Криштиану Роналду

Звездный нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду не спешит уходить на пенсию. Футболист рассказал, сколько еще планирует поиграть

Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой / Фото: Reuters

Накануне Роналду получил специальный приз от ФИФА за то, что побил мировой рекорд по голам за сборную.

Воодушевившись наградой, португалец заявил о желании поиграть еще годиков пять! А это значит, что Криштиану может уйти из футбола, когда ему будет за 40.

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"Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, ведь люблю футбол и сохраняю к нему страсть. Хочется продолжать и дальше.

Планирую играть еще четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам, когда это будет нужно", – цитирует Роналду championat.com.

В текущем сезоне Роналду провел один матч за Ювентус и 21 – в составе МЮ, в которых наколотил 14 мячей и сделал три ассиста.

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Кстати, ранее мы писали, что Криштиану Роналду, желающий покинуть Манчестер Юнайтед, может стать новой звездой Барселоны, иконой которой до ухода в ПСЖ был Лионель Месси.