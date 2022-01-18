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Пока Месси не уйдет: сколько лет планирует играть Криштиану Роналду

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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18 января, 09:57
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Звездный нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду не спешит уходить на пенсию. Футболист рассказал, сколько еще планирует поиграть
Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой
Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой / Фото: Reuters

Накануне Роналду получил специальный приз от ФИФА за то, что побил мировой рекорд по голам за сборную.

Воодушевившись наградой, португалец заявил о желании поиграть еще годиков пять! А это значит, что Криштиану может уйти из футбола, когда ему будет за 40.

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"Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, ведь люблю футбол и сохраняю к нему страсть. Хочется продолжать и дальше.

Планирую играть еще четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам, когда это будет нужно", – цитирует Роналду championat.com.

В текущем сезоне Роналду провел один матч за Ювентус и 21 – в составе МЮ, в которых наколотил 14 мячей и сделал три ассиста.

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Кстати, ранее мы писали, что Криштиану Роналду, желающий покинуть Манчестер Юнайтед, может стать новой звездой Барселоны, иконой которой до ухода в ПСЖ был Лионель Месси.

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