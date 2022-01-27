Провалил сезон, но обогнал Левандовски. Месси похвастался очередным достижением

Звездный аргентинец преодолел отметку в 300 миллионов подписчиков в Instagram

У Месси больше подписчиков, чем у лучшего футболиста по версии ФИФА / Фото: Коллаж: Сегодня

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси никак не может вернуть свою прежнюю результативность в футбольных матчах. Но это не мешает звезде мирового футбола покорять иные вершины.

Недавно Лео отреагировал на свое достижение в популярной соцсети Instagram. Число подписчиков прославленного бомбардира достигло 303 миллионов.

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"Нас уже 300 миллионов! Я навеки признателен всем за поддержку. Обнимаю вас!" – написал счастливый Месси.

Отметим, что Месси занимает второе место в списке самых популярных футболистов в Instagram, уступая лишь Криштиану Роналду, у которого 395 миллионов подписчиков.

А вот у лучшего футболиста мира 2021 года по версии ФИФА Роберта Левандовски в десять раз меньше подписчиков – 24 миллионов. Но он по этому поводу особо не переживает.

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Добавим, что самым популярным украинским спортсменом в Instagram является Василий Ломаченко. У прославленного боксера число фолловеров превышает 2,1 млн. А среди украинских футболистов пальма первенства у защитника МанСити Александра Зинченко – 1,4 млн.