Месси снова в Барселоне

Лионеля заметили в столице Каталонии, где он отужинал с тренером ФК Барселона Хави – похоже, все идет к камбэку Месси

Хави и Месси могут воссоединиться / Фото: Getty Images

После воскресного матча ПСЖ – Реймс (4:0), в котором Лионель Месси отметился голевой передачей, аргентинец улетел в Каталонию. Отдохнуть и не только.

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Как сообщает OnzeTv3, Лео в барселонском ресторане поужинал с главным тренером ФК Барселона Хави и полузащитником "блаугранас" Серхио Бускетсом – своими бывшими партнерами по каталонской команде.

Это лишь добавило убедительности слухам в возможном возвращении Месси в свой бывший клуб – ФК Барселона.

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Как мы писали ранее, решающую роль в камбэке Месси может сыграть фактор Хави – давнего друга Лионеля.

Да и сам Месси уже пообещал вернуться в каталонскую команду, только не уточнил, когда.

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"Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в Барселону, потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Я бы хотел вернуться", – говорил ранее Лионель.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года – на момент его истечения Лео будет 36.