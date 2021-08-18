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"У нас очень плохо с математикой": главный тренер Шахтера назвал шансы выйти в группу ЛЧ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
18 августа, 09:59
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"Горняки" обыграли на выезде Монако, а Роберто Де Дзерби похвалил голкипера Трубина и оценил возможность своей команды пройти в следующий этап
Дзерби считает, что в матче Шахтера и Монако нет фаворита
Дзерби считает, что в матче Шахтера и Монако нет фаворита / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер сделал солидный задел на выход в групповой этап Лиги чемпионов. "Горняки" в гостях обыграли Монако. После матча главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби ответил на вопросы журналистов.

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- Во втором тайме практически не было остроты от вашей команды, за исключением буквально одного-двух ударов. Вы пошли на этот шаг умышленно?
- Можно сказать так: Шахтер – это не Реал Мадрид. Средний возраст нашей команды сегодня на поле – 22,1 года. Монако в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Франции и мог бы его выиграть, во всяком случае дважды обыграл ПСЖ. Мы провели 25 минут очень хорошо. Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов Монако же, наоборот, ее прибавилось. Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать – была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм.

- Как вы можете охарактеризовать Анатолия Трубина, который несколько раз спас команду?
- Трубин провел грандиозный матч. Он молодой, но сейчас отлично показал свою силу. Играл очень хорошо, как и остальные.

- Считаете ли вы, что у вашей команды стало больше шансов квалифицироваться в групповой раунд? Или в связи с отменой правила выездного гола вы считаете, что ничего после первого поединка не изменилось?
- Ничего не изменилось. Как и перед матчем, здесь нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, так что мы не будем об этом думать. В Украине нужно провести очень хороший матч, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Конечно, будет крайне сложно, потому что Монако приедет в Украину с той же целью. В то же время у Шахтера есть традиции в Европе, которые мы должны уважать и показать нашу игру.

– Сколько еще времени нужно, чтобы команда играла 90 минут, как первые 25?
– Есть много факторов, не все зависит только от физического состояния. Футболисты знают, что они должны делать на поле. Просто мы тренируемся вместе только два месяца – конечно, это мало времени. Чтобы прогрессировать в своей игре, мы должны продолжать работать, наши знания должны улучшаться. Хочу еще сказать, что этим вечером здесь было очень жарко. У нас было несколько уставших футболистов. Соломон и Педриньо вернулись после травм. Когда мы сможем улучшить наше физическое состояние, я уверен, тогда мы сможем играть 90 минут, как первые 25.

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11
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12
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3
13
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4
2:7
2
14
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