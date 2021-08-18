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"У нас дуже погано з математикою": головний тренер Шахтаря назвав шанси вийти у групу ЛЧ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
18 серпня, 09:59
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"Гірники" обіграли на виїзді Монако, а Роберто Де Дзербі похвалив голкіпера Трубіна і оцінив можливість своєї команди пройти в наступний етап
Дзербі вважає, що у матчі Шахтаря і Монако нема фаворита
Дзербі вважає, що у матчі Шахтаря і Монако нема фаворита / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар зробив солідний заділ на вихід в груповий етап Ліги чемпіонів. "Гірники" в гостях обіграли Монако. Після матчу головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі відповів на питання журналістів.

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- У другому таймі практично не було гостроти від вашої команди, за винятком буквально одного-двох ударів. Ви пішли на цей крок свідомо?
- Можна сказати так: Шахтар – це не Реал Мадрид. Середній вік нашої команди сьогодні на поле – 22,1 року. Монако в минулому сезоні посів третє місце в чемпіонаті Франції і міг би його виграти, у всякому разі двічі обіграв ПСЖ. Ми провели 25 хвилин дуже добре. Потім втратили кілька м'ячів, а разом з ними і трохи впевненості в собі. У футболістів Монако ж, навпаки, її додалося. У другому таймі ми могли провести кілька небезпечних контратак, але були не в оптимальному фізичному стані, щоб це робити – була і втома, були і гравці, які нещодавно повернулися після травм.

- Як ви можете охарактеризувати Анатолія Трубіна, який кілька разів врятував команду?
- Трубін провів грандіозний матч. Він молодий, але зараз відмінно показав свою силу. Грав дуже добре, як і інші.

- Чи вважаєте ви, що у вашої команди стало більше шансів кваліфікуватися до групового раунду? Або в зв'язку зі скасуванням правила виїзного гола ви вважаєте, що нічого після першого поєдинку не змінилося?
- Нічого не змінилось. Як і перед матчем, тут немає фаворита. У нас дуже погано з математикою, так що ми не будемо про це думати. В Україні потрібно провести дуже хороший матч, щоб потрапити в групу Ліги чемпіонів. Звичайно, буде вкрай складно, тому що Монако приїде в Україну з тією ж метою. У той же час у Шахтаря є традиції в Європі, які ми повинні поважати і показати нашу гру.

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- Скільки ще часу потрібно, щоб команда грала 90 хвилин, як перші 25?
- Є багато чинників, не все залежить тільки від фізичного стану. Футболісти знають, що вони повинні робити на полі. Просто ми тренуємося разом лише два місяці – звичайно, це мало часу. Щоб прогресувати у своїй грі, ми повинні продовжувати працювати, наші знання повинні поліпшуватися. Хочу ще сказати, що цього вечора тут було дуже жарко. У нас було кілька втомлених футболістів. Соломон і Педріньо повернулися після травм. Коли ми зможемо поліпшити наш фізичний стан, я впевнений, тоді ми зможемо грати 90 хвилин, як перші 25.

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І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
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4
5:6
6
8
Колос
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2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
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3
2:3
4
11
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4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
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2
14
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4
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