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Такая дуэль сорвалась! Ибрагимович не сыграет против "МЮ" в Лиге Европы

1 марта, 20:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Шведский форвард "Милана" получил повреждение в чемпионате Италии

Самым заманчивым в 1/8 финала Лиги Европы будет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Милана". Многим хотелось увидеть, как против своей бывшей команды сыграет швед Златан Ибрагимович. Однако 39-летний звездный форвард итальянского гранда, к сожалению, не сможет выйти на эти встречи. Причина банальна – травма.

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Недавно Златан назвал лучшего футболиста в истории.

Вчера Ибра в матче чемпионата Италии против "Ромы" провел на поле 56 минут. Ушел он из-за травмы, но его партнеры сумели победить 2:1. Однако три очка дались "Милану" дорогой ценой: в ближайшие недели швед в игру не вернется.

Златан повредил приводящую мышцу ноги, пишет издание Milan News. В ближайшие дни он будет занят лечением, так что тренироваться не сможет. Лишь через 10 дней проведут повторное обследование повреждения. На этом фоне "Милан" радует то, что хорватский форвард Анте Ребич, также замененный в воскресенье, остается в строю. Напомним, в игре с "Ромой" он забил победный мяч на 58-й минуте.

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Недавно в Сербии Ибрагимовича оскорбили на этнической почве.

Смотрите трюк Златана в матче с "Ромой", который завершился неудачно:

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футбол травма Милан Италия Лига Европы Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
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