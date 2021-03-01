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Така дуель зірвалася! Ібрагімович не зіграє проти "МЮ" в Лізі Європи

1 березня, 20:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Шведський форвард "Мілана" отримав пошкодження в чемпіонаті Італії

Найпринаднішим в 1/8 фіналу Ліги Європи буде протистояння "Манчестер Юнайтед" і "Мілана". Багатьом хотілося побачити, як проти своєї колишньої команди зіграє швед Златан Ібрагімович. Однак 39-річний зоряний форвард італійського гранда, на жаль, не зможе вийти на ці зустрічі. Причина банальна – травма.

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Нещодавно Златан назвав кращого футболіста в історії.

Вчора Ібра в матчі чемпіонату Італії проти "Роми" провів на полі 56 хвилин. Пішов він через травму, але його партнери зуміли перемогти 2:1. Однак три очки далися "Мілану" дорогою ціною: в найближчі тижні швед в гру не повернеться.

Златан пошкодив м'яз ноги, пише видання Milan News. У найближчі дні він буде зайнятий лікуванням, так що тренуватися не зможе. Лише через 10 днів проведуть повторне обстеження пошкодження. На цьому тлі "Мілан" радує те, що хорватський форвард Анте Ребич, також замінений в неділю, залишається в строю. Нагадаємо, в грі з "Ромою" він забив переможний м'яч на 58-й хвилині.

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Нещодавно в Сербії Ібрагімовича образили на етнічному ґрунті.

Дивіться фінт Златана в матчі з "Ромою", який завершився невдало:

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футбол травма Мілан Італія Ліга Європи Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович
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