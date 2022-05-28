Россия – страна террористов! Чемпион Англии вне себя от убийства младенца в Харькове (фото)

Александр Зинченко возмущен действиями фашистской армии, которая убивает мирное население украинских городов

Александр Зинченко в шоке от убийства малыша в Харькове

Позавчера Харьков попал под обстрел. Армия Российской Федерации атаковала центр одного из крупнейших городов Украины, который пытается восстановиться от действий фашистов.

Среди жертв нападения оказались пятимесячный ребенок и его отец. Мужчина умер сразу, а малыша из его рук взрывной волной отбросило на крышу подъезда. Пострадала также и мать ребенка, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко отреагировал на такой террористический акт со стороны России. Футболист опубликовал в Instagram фото малыша и значок кучки фекалий на российском флаге, а также оставил эмоциональную надпись: "Е*аная страна террористов".

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Ранее из-за обстрела Харькова пострадал также футбольный стадион. На арену "Солнечный", где когда-то тренировалась сборная Украины.

Отметим, что неделю назад Александр Зинченко стал победителем АПЛ с Манчестер Сити. Игрок отпраздновал чемпионство с украинским флагом и даже расплакался.