Шахтер не подписал контракт с Ракицким: причину назвал гендиректор клуба

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин пояснил условия сотрудничества клуба с защитником, который ранее разорвал контракт с питерским Зенитом

Палкин пояснил условия сотрудничества с Ракицким / Фото: Коллаж: Сегодня

Ярослав Ракицкий официально присоединился к Шахтеру 12 апреля и будет вместе с игроками горняков готовиться к товарищеским матчам в рамках благотворительного тура.

Ракицкий вернулся в Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Украинские СМИ сразу же заговорили о полноценном контракте защитника со своей родной командой. Точку в этой эпопее поставил генеральный директор ФК Шахтер.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сергей Палкин в интервью Денисов Time разъяснил все условия сотрудничества клуба с Ярославом Ракицким.

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Мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с Мариуполем. Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили. С двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету все проходит в формате как и с ребятами из Мариуполя. Пока сюрпризы закончились.

Ракицкий будет тренироваться под руководством Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Ярослав Ракицкий уже успел познакомиться с главным тренером Шахтера. Под руководством Роберто Де Дзерби защитник будет готовиться к благотворительным спаррингам.

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Напомним, что Шахтер проводит благотворительный тур по Европе под название Shakhtar Global Tour for Peace. Цель – сбор средств для помощи Украине.