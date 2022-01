Полевой игрок заменил вратаря и совершил два безумных сэйва на Кубке Африки (видео)

Сегодня состоялся матч 1/8 финала Кубка Африки. Встречались сборные Коморских островов и Камеруна. Ранее мы писали, что болельщики взяли в осаду дом футболиста. Он не забил пенальти.

Накануне поединка Коморы остались без вратарей. Али Ахамада и Мояд Уссени сдали положительные тесты на коронавирус, а Салим Бен Бойна получил травму плеча.

Место в воротах вынужден был занять защитник Чакер Альхадур. Пришлось даже пластырем ему номер на спине исправить.

Но беды для Комор на этом не закончились. Уже на 7-й минуте красную карточку получил полузащитник Наджим Абду.

На 29-й минуте форвард Камеруна Карл Токо Экамби открыл счет в матче, а на 70-й Венсан Абубакар удвоил преимущество хозяев турнира. В концовке хавбек Комор Юссуф М'Чангама отыграл один мяч. Победа Камеруна – 2:1.

Но вы просто полюбуйтесь двумя подряд невероятными сэйвами Альхадура. Игре защитник в "рамке" позавидуют многие вратари:

Chaker Alhadhur, who is an outfield player for Comoros but playing in goal against Cameroon tonight due to injuries and Covid just made this double save.



What a legend!!