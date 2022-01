Польовий гравець замінив воротаря і здійснив два божевільні сейви на Кубку Африки (відео)

Сьогодні відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Африки. Зустрічалися збірні Коморських островів та Камеруну. Раніше ми писали, що уболівальники взяли в облогу будинок футболіста. Він не забив пенальті.

Напередодні поєдинку Комори залишилися без воротарів. Алі Ахамада та Мояд Усені здали позитивні тести на коронавірус, а Салім Бен Бойна отримав травму плеча.

Місце у воротах змушений був посісти захисник Чакер Альхадур. Довелося навіть пластиром йому номер на спині виправити.

Але лиха для Комор на цьому не скінчилися. Вже на 7-й хвилині червону картку отримав півзахисник Наджим Абду.

На 29-й хвилині форвард Камеруна Карл Токо Екамбі відкрив рахунок у матчі, а на 70-й Венсан Абубакар подвоїв перевагу господарів турніру. Наприкінці хавбек Комор Юссуф М'Чангама відіграв один м'яч. Перемога Камеруну – 2:1.

Але ви просто помилуйтеся двома поспіль неймовірними сейвами Альхадура. Грі захисника у "рамці" позаздрять багато воротарів:

Chaker Alhadhur, який є outfield player для Comoros але грати в результати Cameroon tonight due to injuries and Covid just made this double save.



What a legend!! #AFCON #CAMCOM #Comoros #Alhadhur pic.twitter.com/ELd11r1d9K